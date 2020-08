Accident au niveau du pont de la rivière Moisie

Un accident s’est produit en début d’après-midi sur la 138 au niveau du pont de la rivière Moisie. Heureusement plus de peur que de mal.

En début d’après-midi, une collision s’est produite entre un pick-up tractant une caravane et un van. Le premier s’apprêtait à tourner à gauche lorsque le van a voulu dépasser et est venu le percuter. Heureusement, plus de peur que de mal, seules quelques lacérations sont à déplorer.

La route a été fermée pendant près d’une heure et demie.