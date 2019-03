Absence de traversier : des vols supplémentaires entre les deux rives

En raison d’une forte demande, la Société des traversiers du Québec (STQ) augmente significativement le nombre de vols entre Mont-Joli et deux destinations nord-côtières, soit Baie-Comeau et Sept-Îles. Ce service aérien est en fonction jusqu’à nouvel ordre, soit tant qu’il n’y aura pas de traversier qui peut accueillir des voitures entre Matane et la Côte-Nord.

Ainsi, ce vendredi, la STQ offrira un vol supplémentaire entre Mont-Joli et Pointe-Lebel. Pour dimanche, ce sera deux allers-retours supplémentaires à bord de l’appareil, qui peut recevoir 50 passagers.

D’ici au 30 avril, du lundi au mercredi et le samedi, on comptera un vol quotidien entre Mont-Joli et Sept-Îles et un autre entre Mont-Joli et Pointe-Lebel. Les jeudis et vendredis, il y aura un vol supplémentaire vers Pointe-Lebel et deux les dimanches.

Pour la fin de semaine de Pâques, l’horaire du dimanche (4 vols aller-retour) sera en vigueur le jeudi 18, vendredi 19, dimanche 21 et lundi 22 avril. De plus, il y aura deux avions en service plutôt qu’un seul, ce qui portera le nombre de places disponibles à 100 par départ.

Fort volume d’appels

Selon la STQ, le système actuel à son bureau de réservations risque d’être débordé dans les prochains jours.

« Nous travaillons actuellement à améliorer cette situation, mais il y a de fortes chances que les clients qui tentent de rejoindre par téléphone le service des réservations se butent à un signal téléphonique occupé, signe que toutes les lignes sont occupées. Il faudra alors composer de nouveau pour espérer obtenir une ligne », prévient la société.

La STQ demande aussi à sa clientèle de limiter leurs appels aux seules réservations pour les vols ou pour le CTMA Voyageur, qui transporte les camions lourds entre les deux rives. Pour toutes demandes d’informations, les gens sont invités à consulter le www.traversiers.com.