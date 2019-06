À table au restaurant Le Bavard et L’Ivrogne!

Le vendredi 7 juin, l’édifice coin Place du Commerce/Père-Divet, anciennement le Blanc Bistro, affichera «Ouvert». Après des mois de travaux, Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard ouvrent les portes de leur restaurant, Le Bavard et L’Ivrogne.

À table! Les deux hommes sont prêts à vous accueillir dans leur restaurant. Plus que quelques jours et vous pourrez déguster ou boire ce qu’ils auront à vous servir.

«Beaucoup de bouffe, beaucoup de diversités. Les gens se retrouveront dans notre menu, qui sera très familial. Ils ont auront l’impression d’être chez soi, mais avec du nouveau», assure Billy Tanguay. Les clients adultes ne seront pas déshydratés avec l’offre en cocktail et shooter.

Les deux propriétaires feront appel aux producteurs de la région pour les différents produits de la mer et de la terre. «On a déjà fait des approches et on invite les autres à venir cogner à notre porte», a-t-il renchéri.

Le Bavard et L’Ivrogne pourront accueillir une quarantaine de personnes dans la partie restaurant. S’ajoutera à la fin juin une vingtaine de places sur la terrasse. Billy et Pierre-Olivier travailleront au cours des prochains mois sur le deuxième étage du bâtiment qui servira de section «lounge – bar – 5 à 7», possiblement dès septembre.

«On a voulu se concentrer pour l’ouverture du restaurant. On a hâte de voir les gens et on est ouvert aux commentaires. Le menu sera en fonction des produits. On veut y mettre notre âme», a conclu Billy.