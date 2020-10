À la rescousse de bébé ours

Les agents de la Protection de la Faune sont intervenus ce matin à Portneuf-sur-Mer en Haute-Côte-Nord, afin de capturer un ourson qui avait élu domicile dans le pommier de la résidence depuis plus d’une semaine. Aperçu sur les terrains des résidences avoisinantes, le petit ours né ce printemps, aurait beaucoup de chances de survie dans son milieu naturel, selon les explications fournies par les agents sur place, à la propriétaire des lieux. Cette dernière a tenté de trouver un refuge à son locataire impromptu, craignant pour sa vie sans intervention ou prise en charge de la bête, à l’approche de la saison hivernale. Selon les experts de la faune, la faible production de petits fruits en raison de la sécheresse peut avoir contraint plusieurs mères ours à abandonner leurs petits afin de survivre. Un autre ourson aurait été repéré dans le même secteur, incitant les agents de la Protection de la Faune à placer une cage afin de le capturer. Celui-ci semble moins audacieux que son congénère et se tient à plus grande distance des résidences.