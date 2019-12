Ceux et celles qui auront une fringale ou soif à l’aéroport de Sept-Îles ne resteront plus sur leur appétit et pourront s’abreuver. Des machines distributrice et à café ont été installées.

Rappelons que le restaurant de l’aéroport de Sept-Îles a fermé ses portes le 20 septembre dernier. Les machines distributrices avaient également été retirées.