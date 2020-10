À 10h15 ce jeudi, mettez-vous à l’abri !

Le 15 octobre 2020 à 10h15, des milliers de personnes dans la province de Québec vont « se baisser, s’abriter et s’agripper » lors de la Grande Secousse du Québec.

Il s’agit du plus grand exercice de préparation aux séismes à se tenir dans la province. Tout le monde est invité à participer ou à planifier l’exercice, qui vise à rappeler les consignes de sécurité lorsqu’un tremblement de terre survient. Cela se résume en trois gestes « simples », indiquent les organisateurs de la Grande Secousse: se baisser, s’abriter et s’agripper.

Au moment de l’exercice, on rappelle que vous devez vous baisser au sol, abritez-vous sous une table ou un bureau et agrippezvous solidement au meuble. Restez dans cette position au moins 60 secondes. Tout en restant à l’abri, regardez autour et évaluez ce qui risquerait de vous tomber dessus.