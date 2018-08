80 golfeurs rivalisent au Défi Ste-Marguerite Sept-Îles Toyota

Crédit photo : courtoisie

Steve Sirois et Guy Leclerc se sont démarqués d’un lot de 80 joueurs samedi au Défi Ste-Marguerite Sept-Îles Toyota en retranchant six coups à la normale.

Jean-Pierre Morin, golfeur professionnel au Golf Ste-Marguerite, explique que les équipes avaient été réparties en quatre classes.

«Les golfeurs devaient utiliser toute leur adresse vu qu’ils n’avaient droit qu’à quatre bâtons. Disons qu’il y a eu de bonnes et de moins bonnes combinaisons!» lance-t-il.

La carte de 66 rapportée par Steve Sirois et Guy Leclerc leur a permis de mettre la main sur le titre de la classe A. La classe B a été remportée par Gilles Perreault et Eric Tremblay avec une carte de 72. Dominic Lapointe et France Roussy ont complété le parcours en 73 coups pour le titre de la classe C. Enfin, le titre de la classe D est allé à Gérald Thériault et Georgie Bernier pour leur performance de 75.

Pour Jean-Pierre Morin, le tournoi a été un succès grâce entre autres à la belle météo et au souper bien apprécié par les participants.

Un total de 1 000$ a été distribué en bourses, cadeaux et prix de présence. Les gagnants de chaque catégorie ont mérité des bons d’achat à la boutique du club et des bouteilles de vin.

Prochain tournoi

Le Club de Ste-Marguerite accueillera le Championnat du Club Provincial Airlines le dimanche 19 août. Le tournoi se jouera en formule individuelle, avec 75% du handicap. Les membres du club peuvent former leur quatuor et s’inscrire au coût de 10$ par joueur.

Coupe Côte-Nord

Des groupes de 16 joueurs de Baie-Comeau et de Sept-Îles se sont affrontés dimanche au Club de golf Ste-Marguerite pour la première manche de la Coupe Côte-Nord 2018. Les matchs se faisaient en équipe de deux, au format deux balles meilleure balle.

Les Septiliens ont pris les devants 10 à 6 grâces à 4 victoires, 2 nulles et 2 défaites. 16 autres points seront à l’enjeu le 26 août prochain à Baie-Comeau lors des matchs individuels.

Baie-Comeau et Sept-Îles se sont partagé les honneurs neuf fois chacune lors des 18 précédentes éditions.