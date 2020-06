57 personnes en entrevue pour la formation de préposés aux bénéficiaires à la Commission scolaire du Fer

Quelque 600 personnes sur la Côte-Nord ont répondu à l’appel du premier ministre François Legault pour prêter main forte au milieu de la santé à la suite de l’annonce d’une formation de 10 000 préposés aux bénéficiaires en CHLSD au Québec. À la Commission scolaire du Fer, on dénombre 57 personnes admissibles à ce cours, résultats des prérequis et du cursus scolaire. Il reste cependant une étape, celle de l’entrevue par le CISSS Côte-Nord qui déterminera ceux et celles qui feront partie de la cohorte.

Pour avoir accès à l’une des 72 bourses d’études de 9 210 $ consenties à la Côte-Nord dans le cadre de cette formation rémunérée à 21 $ de l’heure, les candidats devront s’engager à travailler en CHSLD à temps plein pendant un an après l’obtention de leur attestation.

La Commission scolaire du Fer espère offrir cette attestation d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé et à domicile tant à Sept-Îles qu’à Havre-Saint-Pierre. Dans le cadre du DEP (diplôme d’études professionnelles), cette formation est d’une durée de près de 900 heures contrairement aux 375 heures de l’attestation qui sera dispensée dès la semaine prochaine.

Le temps file cependant avant le début de la formation le 15 juin. « Tout est mis en œuvre et le personnel est à pied d’œuvre pour démarrer lundi », indique le directeur général de la Commission scolaire du Fer, Richard Poirier. « C’est tout un défi de taille. Tout le monde y met du sien avec le travail fait par le personnel du centre de formation professionnelle et par le CISSS ».