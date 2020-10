50 millions $ pour le milieu de la culture

Le premier ministre du Québec François Legault et la ministre de la Culture Nathalie Roy proposent 50 millions $ pour venir en aide aux entreprises culturelles pour compenser la vente de billets qui ne pourra être vendue.

Le programme sera d’une durée de six mois, soit jusqu’au 31 mars et il ne s’adresse pas uniquement aux entreprises culturelles en zone rouge. « La culture a toujours été une priorité, a indiqué M. Legault. Cela nous a fait mal au coeur de fermer les salles de spectacle. Nous avons décidé d’y aller sur six mois pour assurer une certaine prévisibilité aux salles de théâtre. On ne dit pas que les salles seront fermées pendant six mois. »

Cette aide financière s’ajoute au 400 millions $ qui avaient investi dans le milieu culturel en juin.

«Le programme permet de ne pas perdre tout le travail qui a été fait ou pour continuer d’avoir des spectacles cette année, a précisé la ministre Nathalie Roy. Un diffuseur pourrait atteindre un remboursement de 75 % des billets qu’ils auraient vendus. Pour y avoir droit, le diffuseur devra démontrer qu’il a payé les artistes et les artisans. »

Avec la hausse importante de cas de COVID-19 , le premier ministre du Québec a soutenu qu’il ne faut pas penser à ce qu’on peut faire ou ne pas faire. « Nous vous demandons plutôt de réduire les contacts et de vous en tenir à votre bulle familiale pour les prochaines semaines. La situation est très critique surtout avec plus de 1000 cas aujourd’hui et le nombre d’hospitalisations qui augmente. »

En ce qui concerne les barrages routiers «aléatoires », ils seront là pour une certaine période a soutenu M. Legault. «On demande aux policiers de faire respecter les consignes dans les maisons et d’éviter les rassemblements. Nous souhaitons que les policiers fassent de la sensibilisation pour éviter que les gens sortent de leur zone. Nous n’avons pas cibler si ce sera durant les fins de semaine ou la semaine. C’est une surveillance. Les panneaux qui ont été posés entre les régions pour sensibiliser les automobilistes seront là pour plusieurs mois. »

François Legault fera le point sur les écoles lundi le 5 octobre et annoncera d’autres mesures concernant le sport.