41e Gala de l’ADISQ : Florent Vollant, l’artiste autochtone de l’année

En cette grande fête de la chanson, la 41e édition du Gala de l’ADISQ, le récipiendaire du Félix de l’artiste autochtone de l’année est Florent Vollant.

Le chanteur innu s’est présenté sur la scène en compagnie des autres nommés de la catégorie, Elisapie, Maten, Shauit et Matiu.

« Soyez sans craintes, nous venons en amis », a lancé Florent Vollant dans ses premiers mots en français pour son discours de remerciements.

Le Gala de l’ADISQ a fait une grande place à la musique autochtone cette année, ce soir et lors du Premier Gala tenu vendredi.

« En ce moment historique, on est tous gagnants », a-t-il renchéri, en pointant les autres artistes. « Merci à l’ADISQ de nous avoir fait cette place, soyez sans crainte, on va la prendre. On n’est pas ici juste parce qu’on est autochtone. On est ici aussi parce qu’on est bon. »

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, et Joséphine Bacon étaient les invités pour présenter le Félix dans la catégorie Artiste autochtone de l’année.