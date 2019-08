Trente-six immigrants obtiennent leur citoyenneté canadienne

Sept-Îles – Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que la Marine royale canadienne ont tenu une cérémonie spéciale, ce 13 août à Sept-Îles, afin d’accueillir 36 nouveaux citoyens canadiens.

Les 36 nouveaux résidents, provenant de 15 pays différents, ont prêté serment mardi au NCSM Jolliet-Division de la Réserve navale à Sept-Îles. Ils demeurent à des endroits différents sur la Côte-Nord. La juge déléguée par le gouvernement du Canada leur a rappelé les droits fondamentaux de leur nouveau pays.

«Je suis passée moi-même par toutes les étapes de ce processus, et je me souviens de cette fierté que j’ai ressentie le jour où je suis devenue citoyenne canadienne. J’ai été fière d’avoir adopté un pays avec lequel je partage les mêmes valeurs et qui respecte et protège tous les droits et libertés sous toutes leurs formes, de chacun de ses citoyens», a exprimé la juge.

Certains d’entre eux sont ici par obligation et d’autres par libre choix. Certains sont venus en famille, d’autres seuls. Plusieurs d’entres eux sont au Québec depuis déjà quelques années. Tour à tour, ils se sont présentés à l’avant, afin de recevoir leur certificat officiel.

Voici la vidéo des nouveaux citoyens canadiens qui prêtent serment.