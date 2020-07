Entre le 19 et le 25 juillet 2020 se déroule la 27e édition de la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN). Jusqu’à maintenant, la Société de sauvetage dénombre 48 noyades au Québec en 2020, comparativement à 35 à pareille date l’an dernier.

C’est autour du thème La noyade est évitable, prévenons-la que les ambassadeurs du SNPN offriront des activités de sensibilisation à travers le Québec. Concrètement, ce sont des dizaines de camps de jour, de centres aquatiques et d’intervenants communautaires qui proposeront des activités inspirées de ces thématiques :

Regarde-moi, pas ton téléphone. La supervision des enfants doit toujours être la priorité. Ne vous laissez pas distraire!

Prudence à bord – mon gilet de sauvetage, je le porte. L’efficacité du port du VFI n’est plus à démontrer; de nombreux décès ont été évités grâce à lui.

Apprendre à Nager pour survivre. Vérifiez si vous seriez en mesure de survivre à une chute inattendue dans l’eau.

Nagez toujours avec un ami. Être accompagné dans l’eau est toujours plus sécuritaire.

Respecter ses limites quant à l’alcool. Sur l’eau, une consommation en vaut 3.

Soyez Aqua Bon à longueur d’année. Il n’est jamais trop tard pour acquérir des connaissances et des habiletés qui pourraient sauver une vie.

Chaque année, il y a environ 500 Canadiens, dont près de 80 Québécois qui se noient lors d’incidents reliés à l’eau. La noyade vient au troisième rang des causes de décès non intentionnels chez les Canadiens de 60 ans et moins.