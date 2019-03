24h de jeu au SLAN Revolution

La 14e édition du SLAN Revolution aura lieu du 6 au 7 avril prochain. Pendant 24 heures, les amateurs de jeux vidéo pourront compétitionner et s’affronter lors de différents tournois au Cégep de Sept-Îles.

Les «LAN», qui ont pris naissance dans les années 1990, sont des événements où plusieurs personnes se réunissent pour jouer à des jeux vidéo multijoueurs.

À Sept-Îles, les étudiants en techniques de l’informatique du Cégep en organisent un chaque année depuis 2004. Maintenant rendu à sa 14e édition, le SLAN Revolution demeure le plus gros rassemblement de passionnés de jeux vidéo de la région.

D’année en année, le SLAN s’est vu grandir, a indiqué fièrement Maxime Beaulieu, membre du comité organisateur, lors de la conférence annonçant l’événement.

«On accueillait 80 participants en 2012. L’année dernière, ils étaient 198 dans le gymnase du Cégep. Cette année, on vise à dépasser les 200, ce qui serait une première dans l’histoire du SLAN».

Jouer toute la nuit

Du 6 au 7 avril, de midi à midi, les joueurs pourront participer à six tournois différents et s’affronter dans différents jeux : Counter-Strike GO, League of Legends, Rocket League, Super Smash Bros et Rainbow Six Siege. Un autre jeu sera révélé seulement quelques jours avant l’événement «pour que le niveau de jeu des joueurs soit assez semblable» lors du tournoi.

Pour les différents tournois, 75$ iront au joueur atteignant la première place. Le grand prix consiste quant à lui en un écran MSI Optix de 27 pouces, d’une valeur de 600$.

Les participants pourront compter sur La Kafé, qui revient cette année avec un bar à poutine, mis sur pied spécialement pour le SLAN Revolution.

Les billets, au coût de 20$, sont actuellement en prévente au Cégep de Sept-Îles.