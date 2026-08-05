Un nouvel élan pour le baseball sur la Côte-Nord

Après un creux de vague dans les dernières années, particulièrement depuis la pandémie, le baseball reprend du poil de la bête sur la Côte-Nord.

« Ça fait quand même plusieurs années que le baseball à Sept-Îles est un petit peu en descendant, par manque de jeunes, manque de coordination pour la saison. Puis, cette année, j’ai travaillé fort. On a partie une saison de baseball avec Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau », mentionne Richard Martin, président de Baseball Côte-Nord, pour une troisième année.

Selon lui, le baseball est reparti sur une courbe montante. L’implication des parents aide à ce nouveau souffle.

« Même s’ils n’ont pas trop d’expérience en baseball, ils réussissent à s’en sortir, et ça va bien. Je suis super content d’eux autres », indique le président.

La formation de 13 nouveaux arbitres fédérés sur la Côte-Nord, âgés de 12 à 15 ans, facilite également les choses.

Été occupé

Chaque week-end depuis le début de la mi-juin, des matchs sont disputés dans les différentes villes par les formations des trois associations. Un été sur les losanges avec comme point culminant sur la Côte-Nord le Championnat régional les 29 et 30 août à Baie-Comeau.

Une formule différente des derniers étés où les équipes se retrouvaient que lors d’un ou deux gros événements et qu’elles n’avaient pratiquement plus d’autres parties au calendrier.

L’Association de baseball mineur de Baie-Comeau compte d’ailleurs une équipe, soit dans le 11 U A, qui évolue dans une ligue au Saguenay.

Quant à la formation régionale 15U B, qui regroupe plusieurs jeunes des derniers Jeux du Québec, elle a aussi joué des rencontres au Saguenay, et elle a également pris part à un tournoi provincial au Témiscouata, où elle s’est inclinée en finale.

Lors des régionaux, Baseball Côte-Nord fera connaître les joueurs qui seront retenus sur les équipes « A » et celles « B » pour les Championnats provinciaux et les Super Régionaux de Baseball Québec selon les catégories. Ces compétitions auront lieu en septembre, un peu partout en province.

Vent d’optimisme

Le regain de cet été laisse entrevoir du positif pour les saisons à venir, selon le président de Baseball Côte-Nord.

« Je suis confiant que le baseball va reprendre dans les prochaines années », assure Richard Martin.

À l’automne, il compte travailler sur la relance du baseball à Havre-Saint-Pierre, qui n’a pu lancer sa saison à temps cet été. Uashat mak Mani-utenam a aussi fait des approches pour joindre le portrait, tout comme Forestville. C’est ce qui l’amène à penser que le baseball pourrait exploser dans la région l’an prochain.

M. Martin a même en tête l’idée de tenir un tournoi provincial sur la Côte-Nord, faisant ainsi venir des équipes de l’extérieur.