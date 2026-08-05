La maison Johan-Beetz en décrépitude : les propriétaires répondent aux critiques

Les propriétaires de la maison Johan-Beetz se défendent de laisser le joyau patrimonial en décrépitude et affirment avoir « à cœur la mise en valeur » de la maison qu’ils souhaitent rendre accessible à la population et aux visiteurs.

La Pourvoirie Baie-Johan-Beetz, l’organisation qui possède la maison Johan-Beetz, a répondu par voie de communiqué aux critiques formulées par la Municipalité et le maire du village de 75 habitants, au cours des dernières semaines.

« Nous sommes les premiers touchées et malheureux de l’apparence du Château, en particulier la toiture [et] certaines peintures et composantes de la galerie. Cette situation nous préoccupe et n’a jamais été ignorée », peut-on lire dans le communiqué transmis au Journal par la Pourvoirie Baie-Johan-Beetz.

Rappelons que des photos prises par un citoyen, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, montraient des bardeaux de cèdres arrachés et des trous dans la célèbre toiture du bâtiment. La maison Johan Beetz a été classée immeuble patrimonial, avec un classement exceptionnel tant pour l’intérieur que pour l’extérieur, par le gouvernement du Québec, en 1979.

« Le bâtiment n’a pas été laissé à l’abandon […] Depuis 2019, plusieurs travaux d’entretien ont été réalisés afin d’assurer la sécurité des lieux et de préserver le bâtiment. Des études ont également été commandées auprès d’architectes du patrimoine […] », indiquent les propriétaires.

Certaines composantes, comme la toiture et la galerie ont été restaurées au tournant du millénaire, mais des défauts de conception et de rénovation auraient accéléré leurs dégradations, prétend l’organisation.

Le toit de la maison est muni d’une membrane protectrice sous les bardeaux de cèdres et « à ce jour, aucune infiltration n’a été constatée dans les pièces principales restaurées ni [aucune] trace de moisissure dans les chambres et les pièces à l’étage », mentionne le communiqué.

Une nouvelle photo de la maison Johan-Beetz où l’on voit des bardeaux de cèdres arrachés. Photo courtoise

Le Journal s’est rendu à Baie-Johan-Beetz et a pu visiter la maison. Malgré les enjeux d’entretiens visibles à l’extérieur, l’intérieur apparaît bien entretenu.

Les propriétaires du bâtiment font valoir que la restauration extérieure de l’immeuble a toujours été une priorité et que, dès l’été 2023, des démarches ont été entreprises pour débuter les travaux.

Ils expliquent toutefois que les différentes interventions doivent être faites dans un « cadre exigeant », et que la pourvoirie fait face à des défis importants, soit « des démarches administratives complexes, des exigences réglementaires élevées, l’absence de programmes de financement adaptés et des coûts de restauration considérablement majorés par les normes applicables aux bâtiments patrimoniaux ».

L’intérieur de la maison Johan-Beetz, photographié le 24 juillet 2026 Photo Manuel Paradis

Le ministère de la Culture visitera

L’organisation assure « poursuivre ses échanges avec les instances concernées, dont le ministère de la Culture et des Communications, afin de planifier les prochaines étapes de conservation dans le respect des règles applicables ».

Par courriel, le ministère de la Culture et des Communications confirme prendre très au sérieux l’état des biens classés patrimoniaux et dit « assurer un accompagnement des propriétaires de la maison Johan Beetz ».

Un porte-parole du ministère précise que le propriétaire pourrait déposer une demande dans le cadre de l’appel à projets pour la restauration et la préservation des biens patrimoniaux protégés part le gouvernement du Québec, qui est actuellement en cours.

Interpellé par des citoyens sur l’état du bâtiment, le ministère avait prévu une visite au printemps 2026, qui a finalement été reporté à l’automne pour des raisons de « logistique organisationnelle ».

Plusieurs entreprises impliquées

De son côté, le directeur général de la Pourvoirie Baie-Johan-Beetz, Vincent Pérès, indique par courriel « refuser d’entrer dans toute polémique entourant la maison Johan-Beetz ». Il insiste sur son désir de vouloir entamer des discussions collaboratives avec les différentes parties prenantes au dossier.

Vincent Pérès est aussi accessoirement, par l’entremise de l’entreprise Gestion Hepta, un des propriétaires de Caraïbes Nordique. Selon le site web de cette dernière, elle offre des expériences dans différentes pourvoiries du Québec, telles que la Pourvoirie Baie-Johan-Beetz, la Baronnie de Kamouraska, La Corneille (à Baie-Johan-Beetz), le Club Lac Victor (Natashquan) et Rapid Lake Lodge (au Nunavik).

Caraïbes Nordiques est aussi détenue conjointement par une autre entreprise, Mitik Nordiques, enregistré au Cambodge, et par Guy Bellefleur, que l’on connait entre autres pour son implication pour la sauvegarde du Caribou. La maison Johan Beetz appartient quant à elle à la pourvoirie Baie-Johan-Beetz, une entreprise domiciliée à Montréal qui est détenu par deux Montréalais et par une personne domiciliée à Kyoto, au Japon.

L’intérieur de la maison Johan-Beetz, photographié le 24 juillet 2026. Photo Manuel Paradis

D’autres maisons problématiques

En plus de la maison Johan Beetz, l’entourage de l’entreprise Caraïbes Nordiques possède d’autres bâtiments en Minganie.

Rencontré au Fumoir le Goynish, Romuald Gallant, maire d’Aguanish, raconte que la municipalité s’inquiète pour l’intégrité d’un bâtiment à L’Île-Michon, un petit hameau à un peu plus de 4 kilomètres du village.

Romuald Gallant, maire d’Aguanish Photo Manuel Paradis

« La maison est abandonnée au point où elle est quasiment sur le point de tomber », soutient M. Gallant. « C’est devenu un danger pour l’environnement et pour la sécurité. C’est une maison qui se doit d’être mise à terre. »

Aguanish est devenue un village relais cette année. Le maire insiste sur l’importance d’adresser les enjeux de vétusté de ce bâtiment. « On veut embellir notre village, et c’est un endroit qui mérite d’être nettoyé. C’est juste sur le bord de la route, avec la mer derrière. C’est un endroit avec énormément de potentiel. »

Le Maire Gallant confirme que des demandes ont été faites envers le propriétaire du 113 route Jacques-Cartier, afin que celle-ci soit sécurisée ou démolie. Il affirme que les communications sont restées sans réponse.

Cette fois à titre de citoyen, M. Gallant a aussi fait une plainte formelle à la municipalité, mentionnant que la maison laissée à l’abandon a été vandalisée et occupée illégalement par des « squatteurs ».

Sébastien l’Écuyer, maire de Baie-Johan-Beetz, reproche-lui aussi à l’entourage de l’entreprise Caraïbes Nordiques de laisser à l’abandon deux maisons situées au cœur du village.

Sébastien l’Écuyer, Maire de Baie-Johan-Beetz Photo Manuel Paradis

La municipalité de Baie-Johan-Beetz s’est dotée d’un règlement sur l’entretien et l’occupation des bâtiments, qui est en attente de l’approbation de la MRC.

« Une fois la réglementation en place, on pourra donner des avis, et si les avis ne sont pas respectés, on pourra donner des amendes », assure Sébastien l’Écuyer. « On a l’intention de faire respecter le règlement. »