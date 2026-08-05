Baie-Trinité affiche son enthousiasme envers AquaBoréal

Le projet d’élevage de saumons en circuit fermé AquaBoréal continue de susciter l’optimisme à Baie-Trinité. Profitant de la visite de partenaires internationaux et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, les promoteurs ont voulu rassurer la population sur l’avancement du projet estimé à près de 500 millions de dollars, alors que le maire de la municipalité pense déjà aux conséquences positives que celui-ci pourrait générer.

Pour le maire de Baie-Trinité, Yves Tremblay, l’arrivée d’AquaBoréal représente bien plus qu’un investissement industriel, ce serait avant tout un moyen de contrer la dévitalisation.

« C’est notre premier objectif d’attirer de nouvelles familles avec ce projet. Ça va aussi nous aider à avoir plus d’enfants inscrits à notre école », affirme-t-il, rappelant que la municipalité souhaite assurer la pérennité de son établissement scolaire qui peine à rassembler assez d’élèves.

Il souligne également que les emplois annoncés permettraient de diversifier une économie actuellement largement dépendante de la pêche saisonnière au crabe. « Ça va donner du travail à l’année pour les gens de Baie-Trinité », ajoute-t-il.

Le président et fondateur d’AquaBoréal, Léopold Landry, rappelle que le projet prévoit entre 80 et 100 emplois permanents, avec un salaire moyen d’environ 110 000 $ par année. Des discussions sont également en cours avec le Cégep de Baie-Comeau afin de développer une formation en aquaculture.

Une formation en aquaculture au Cégep de Baie-Comeau pourrait favoriser le recrutement local, notamment auprès des Premières Nations, d’après Léopold Landry, le président et fondateur d’AquaBoréal. Photo Roseline Pelletier

« L’acceptabilité sociale est là. On le voit. Les gens participent. On voit les pancartes, les affiches. Il n’y a rien qui pourrait mettre du sable dans l’engrenage », affirme quant à lui Donald Martel.

« C’est un projet qui répond à des besoins d’autosuffisance alimentaire, c’est important », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un projet de cette envergure dans une municipalité d’un peu plus de 400 habitants s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement régional du gouvernement.

Une tournée axée sur les réalités nord-côtières

Présent à Baie-Trinité en marge d’une tournée sur la Côte-Nord, le ministre Donald Martel a salué l’appui de la population envers AquaBoréal.

Les citoyens de Baie-Trinité étaient au rendez-vous lors de la réunion d’information sur le projet AquaBoréal. Photo Roseline Pelletier

Donald Martel indique vouloir multiplier les rencontres avec les producteurs et les entreprises afin de mieux comprendre leurs réalités locales et les enjeux agricoles, aquacoles et bioalimentaires : « Je fais beaucoup de terrain. Pour moi, c’est important de comprendre cette réalité-là. »

Au programme figurent notamment des visites à la Ferme Manicouagan, aux Pêcheries Manicouagan, chez les Crabiers du Nord, à la microbrasserie St-Pancrace, ainsi qu’à plusieurs autres entreprises agricoles de la région.

Le ministre affirme avoir été marqué par le potentiel agricole de la Côte-Nord, notamment les terres actuellement en friche qui pourraient être mises en valeur. Il souhaite poursuivre les discussions avec les acteurs du milieu afin d’identifier les mesures qui permettront de soutenir leur développement.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation était de passage le lundi 3 août à la ferme du président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, Yves Laurencelle. Photo courtoisie

« On dit qu’on n’a pas beaucoup de territoires agricoles au Québec, mais ici, il y a un potentiel quand même intéressant. Il s’agit de mettre les bons ingrédients. On est en discussion sur des façons concrètes pour les aider », conclut-il.