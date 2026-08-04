Voile : la Côte-Nord, une région au potentiel encore sous-exploité

Par Johannie Gaudreault 11:55 AM - 4 août 2026
Temps de lecture :

Voguer sur un voilier permet de dénicher des endroits à faire rêver.  Photo Voile Mercator

Selon la vice-présidente de Voile Mercator, Juliette Guillot, la Côte-Nord possède un important potentiel de développement pour le tourisme nautique.

Plusieurs municipalités et marinas auraient déjà manifesté leur intérêt afin de développer davantage leurs infrastructures et d’accueillir ce type d’activités.

« Forestville veut se développer pour construire un quai dans les prochaines années. Baie-Comeau nous a aussi contactés, tout comme plusieurs marinas de la Côte-Nord. Il y a un vrai intérêt pour faire découvrir le fleuve autrement », indique-t-elle.

La coopérative voit également un intérêt grandissant pour un tourisme plus durable.

« On est une entreprise verte. On fait du compost à bord et on se déplace principalement grâce au vent. C’est du transport à voile avec une empreinte carbone presque nulle », souligne Mme Guillot.

Un engouement en croissance

Voile Mercator observe une hausse de l’intérêt pour la voile depuis la pandémie.

Selon Juliette Guillot, plusieurs personnes souhaitent aujourd’hui apprendre à naviguer afin de réaliser un projet de vie ou simplement passer davantage de temps en plein air.

L’école remarque aussi une présence féminine grandissante parmi ses stagiaires.

« L’an dernier, 52 % de nos stagiaires étaient des femmes. C’est assez exceptionnel dans le milieu. On essaie vraiment de créer un environnement où elles prennent leur place et se sentent à l’aise d’apprendre », explique-t-elle.

Voile Mercator compte sur l’expertise d’instructeurs expérimentés. Photo Voile Mercator Photo Voile Mercator

Une passion qui transforme

Originaire de Toulouse, en France, Juliette Guillot n’avait jamais navigué avant son arrivée au Québec, il y a cinq ans.

Elle est entrée chez Voile Mercator comme agente au service à la clientèle avant de développer elle-même une passion pour la voile.

Aujourd’hui, elle encourage les curieux à tenter l’expérience.

« C’est vraiment quelque chose qui nous fait goûter à la liberté. On découvre notre territoire d’une manière complètement différente et on voit des choses que personne d’autre ne voit. »

Des places sont encore disponibles pour certains stages en août et en septembre, principalement au départ de Tadoussac, avant la fin de la saison de navigation.

À lire aussi :

Le Saint-Laurent, une école de voile grandeur nature

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Économie

Port de Havre-Saint-Pierre : des retombées calculées

Actualité

Une nouvelle compagnie aérienne s’implante à Baie-Comeau

Actualité Culturel

Nomination pour le prix Heinz Unger  : « Mon métier est ma passion » – Benoit Gauthier

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie

Port de Havre-Saint-Pierre : des retombées calculées

Consulter la nouvelle
Actualité

Une nouvelle compagnie aérienne s’implante à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 5 août 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Qui aurait cru qu’on pouvait dormir dans un château sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand la Côte-Nord danse !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Oubliez les Caraïbes : entre le continent et l’horizon, les plus belles îles sont ici

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord