Port de Havre-Saint-Pierre : des retombées calculées

Afin de soutenir et prioriser les investissements liés à l’agrandissement et à la modernisation de ses infrastructures portuaires, le Port de Havre-Saint-Pierre a récemment obtenu du financement pour réaliser une étude d’impacts économiques.

L’étude sera financée par la Société du Plan Nord via une subvention de plus de 65 000 $ provenant du Fonds d’initiatives nordiques et d’une contribution de près de 15 000 $ provenant de la MRC de la Minganie.

« Le Port de Havre-Saint-Pierre a fait, au cours des dernières années, en collaboration avec l’Association des croisières du Saint-Laurent, plusieurs études sur les retombées économiques des croisières internationales », explique Odessa Thériault, directrice générale de l’organisation. « Mais comme le Port a des activités diversifiées et qu’il y a présentement des projets d’agrandissement et d’extension en développement, on voulait chiffrer les retombées économiques globales de l’organisation. On souhaite aussi connaître l’impact économique de la réalisation des projets futurs en termes de développement économique régionale. »

L’organisation se retrouve dans un contexte où les capacités sont déjà contraintes par les infrastructures actuelles. « C’est vraiment un casse-tête à chaque fois qu’on se retrouve dans certains moments de la saison avec la pêche, les croisières, la desserte maritime et les autres activités », indique la directrice. « On travaille aussi sur un lien interrives avec la Gaspésie via Anticosti, ce qui va amener un trafic supplémentaire, ce qui nécessitera un agrandissement. »

Réalisée par la firme Mallette, l’étude de retombée économique sera terminée à l’automne 2026 et l’administration du port compte publiciser les résultats de la démarche.

Les croisières

Selon les plus récentes études réalisées par Croisières du Saint-Laurent et Aviseo, en 2024, les croisiéristes ont dépensé en moyenne 224 $ par jour lors de leur passage à Havre-Saint-Pierre.

La même étude estime que les retombées touristiques découlant des croisières internationales représentaient environ 2,9 M$ pour la destination. Le port estime, quant à lui, qu’en fonction de l’achalandage prévu en 2026, les dépenses des croisiéristes pourraient dépasser 4,3 M$.

En 2025, c’est plus de 10 000 personnes et 6 500 membres d’équipages qui sont arrivés par le port. En 2026, l’organisation attend plus de 13 500 croisiéristes et 8000 membres d’équipages.