Une première aventure nord-côtière pour l’humoriste Sam Vigneault

Après avoir commencé sa carrière dans le Bas-Saint-Laurent et s’être produit sur plusieurs scènes de l’est du Québec, l’humoriste Sam Vigneault fera pour la première fois le détour par la Côte-Nord. Surnommé « l’humoriste à l’accordéon », l’artiste, qui a notamment remporté le Concours Scène ouverte du ComediHa ! en 2024, profitera de ce passage pour poursuivre le rodage de son premier spectacle et rencontrer un public qui le connaît encore peu.

Pour l’humoriste, cette première incursion sur la Côte-Nord représente surtout l’occasion de sortir des circuits qu’il connaît déjà et de découvrir une nouvelle réalité de tournée.

« Tu ne peux pas juste décider de faire un petit détour de 20 minutes pour aller jouer ailleurs. Quand tu vas sur la Côte-Nord, tu y vas vraiment. Ça devient presque une petite aventure en soi », raconte-t-il.

Pour Sam Vigneault, jouer en région signifie également se retrouver devant des spectateurs qui ne connaissent pas nécessairement encore son univers. Contrairement aux grands centres, où certaines personnes ont pu le voir sur scène, il arrive devant un public qui le découvre pour la première fois.

Cette rencontre avec un public moins familier avec son travail l’oblige à faire confiance à son matériel et à son instinct sur scène. Elle lui permet aussi de mesurer rapidement ce qui fonctionne auprès des spectateurs qui n’ont pas déjà de référence sur son style.

« C’est intéressant, parce que tu ne peux pas présumer que les gens savent où tu t’en vas. Tu dois les embarquer à partir de zéro, et ça te force à être vraiment présent », explique-t-il.

« Quand je m’en vais en région, j’ai tout le temps l’impression de m’en aller à la maison »

Originaire de Plessisville et issu d’une famille d’agriculteurs, Sam Vigneault a grandi dans un environnement où se côtoyaient notamment l’agriculture, le bois et le sirop d’érable. Ces expériences sont aujourd’hui au cœur de son humour.

Son univers s’appuie sur des expériences personnelles qui peuvent trouver un écho particulier auprès d’un public vivant lui aussi loin des grands centres. L’humoriste ne cherche toutefois pas à transformer la vie rurale en simple décor comique : il puise plutôt dans les détails du quotidien qui ont façonné son parcours.

« Quand je raconte certaines affaires, je me rends compte que je n’ai pas trouvé ça drôle au moment où je les vivais. C’est seulement avec le recul que je me dis : “Ouin, finalement, c’était absurde comme vie” ». « Le plus drôle, c’est souvent le détail que tu n’avais même pas pensé raconter. Quelqu’un rit à une petite affaire, puis c’est peut-être ça qui rend l’histoire intéressante », souligne-t-il.

Un spectacle encore en construction

La Côte-Nord servira aussi de terrain d’expérimentation pour son premier spectacle. Même si le spectacle tient déjà debout, Sam Vigneault continue de modifier le rythme, d’ajouter des anecdotes et de tester de nouveaux numéros.

Le rodage lui permet notamment de voir comment les différentes parties du spectacle cohabitent et de déterminer lesquelles méritent d’être conservées à long terme.

« Il y a des affaires que je pensais être incroyables et qui ne lèvent pas du tout. À l’inverse, une petite niaiserie pensée juste pour une transition devient finalement un des moments que les gens retiennent le plus », explique-t-il.

« Le rodage, c’est vraiment le moment où tu découvres ton spectacle en même temps que le public. Tu penses savoir ce que tu as écrit, mais après quelques représentations, le spectacle devient quelque chose d’un peu différent », dit-il­.

Sur scène, le public découvrira ses anecdotes d’agriculteur, des histoires tirées de sa vie et son fameux accordéon, devenu une partie importante de son univers.

L’humoriste souhaite avant tout que les spectateurs ressortent de la salle avec l’impression de véritablement le connaître.

« Si quelqu’un vient me voir sans aucune idée de qui je suis, puis qu’il ressort en ayant l’impression d’avoir passé une soirée avec quelqu’un qu’il connaît depuis longtemps, je pense que j’ai réussi mon coup », conclut-il.

Sam Vigneault sera de passage à Havre-Saint-Pierre le 5 août, à la Shed-à-Morue. À Natashquan le 6 août, à l’Échourie, et à Port-Cartier, le 8 août, au Café Graffiti.