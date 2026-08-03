Disparition à Baie-Trinité : Christian Dumont retrouvé

Par Johannie Gaudreault 11:39 AM - 3 août 2026
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Christian Dumont de Baie-Trinité a été retrouvé sain et sauf. Photo Sûreté du Québec

L’homme qui avait disparu à Baie-Trinité a été localisé sain et sauf, rapporte la Sûreté du Québec, le 3 août à 11 h 30.

Christian Dumont, âgé de 51 ans, manquait à l’appel depuis le 1er août. Il avait été vu pour la dernière fois vers 7 h 30 dans le secteur du lac à la Truite situé sur le territoire de la ZEC Trinité. Il circulait alors à vélo.

La Sûreté du Québec précisait que ses proches avaient « des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité ».

L’appel à la population pour le retrouver est maintenant terminé.

Christian Dumont de Baie-Trinité est porté disparu

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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