Des soins courants maintenant offerts au Dispensaire urbain à Sept-Îles

Certains soins infirmiers courants offerts jusqu’ici à la clinique externe de l’Hôpital de Sept-Îles sont progressivement déplacés vers le Dispensaire urbain pour l’enseignement clinique (DUEC), depuis le 31 juillet.

Le changement se fera graduellement et les patients concernés continueront d’obtenir leurs soins sur rendez-vous. Les personnes admissibles seront dirigées vers le DUEC, selon les modalités déjà en place à la clinique externe de l’hôpital.

Parmi les soins qui seront offerts au dispensaire, on retrouve notamment le lavage d’oreilles, le retrait de sutures et d’agrafes, les changements de sondes et de pansements, ainsi que certaines injections intramusculaires, comme la vitamine B12 et d’autres médicaments.

Le DUEC est né d’un partenariat entre l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le Cégep de Sept-Îles et Santé Québec Côte-Nord. En plus de permettre à la population d’avoir accès à des soins ponctuels gratuitement, le dispensaire sert aussi de milieu de formation pratique pour les étudiants en sciences infirmières, qui y sont supervisés par des professionnels.

Avec ce changement, Santé Québec Côte-Nord souhaite rapprocher certains soins de la population tout en offrant aux futurs professionnels de la santé une occasion de développer leur expérience sur le terrain.