Collision mineure sur la route 138 près de Tadoussac et Sacré-Cœur

Une collision entre deux véhicules s’est produite vers 11 h le 3 août à l’intersection des routes 138 et 172, près de Tadoussac et Sacré-Cœur.

Selon la Sûreté du Québec, aucun occupant des véhicules impliqués n’a été blessé dans l’accident. Ils ont toutefois été transportés au centre hospitalier par prévention.

Un véhicule lourd semblait impliqué dans la collision, mais la SQ assure que ce n’est pas le cas. « C’est ce qu’on pensait au départ, mais non, il n’a pas été impliqué », ajoute le service des communications.

La route a été bloquée en attendant le dégagement des véhicules accidentés, mais elle devrait être à nouveau accessible des deux côtés rapidement.