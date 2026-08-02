Christian Dumont de Baie-Trinité est porté disparu

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de retrouver Christian Dumont, un homme de 51 ans de Baie-Trinité, porté disparu depuis le 1er août.

Selon les informations transmises par le corps policier, l’homme a été vu pour la dernière fois vers 7 h 30 dans le secteur du lac à la Truite situé sur le territoire de la ZEC Trinité. Il circulait alors à vélo. Son vélo est de couleur jaune et son guidon est muni d’extensions bleues.

La Sûreté du Québec précise que ses proches ont « des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité ».

Christian Dumont mesure 1,78 m (5 pi 10) et pèse environ 68 kg (150 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau sans manches, un pantalon foncé ainsi qu’un coton ouaté gris à capuchon.

Toute personne qui apercevrait Christian Dumont est invitée à composer le 911. Toute information susceptible de contribuer à le retrouver peut également être transmise, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.