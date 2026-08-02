Christian Dumont de Baie-Trinité est porté disparu

Par Johannie Gaudreault 5:29 PM - 2 août 2026
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Christian Dumont de Baie-Trinité est porté disparu. Photo Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin de retrouver Christian Dumont, un homme de 51 ans de Baie-Trinité, porté disparu depuis le 1er août.

Selon les informations transmises par le corps policier, l’homme a été vu pour la dernière fois vers 7 h 30 dans le secteur du lac à la Truite situé sur le territoire de la ZEC Trinité. Il circulait alors à vélo. Son vélo est de couleur jaune et son guidon est muni d’extensions bleues.

La Sûreté du Québec précise que ses proches ont « des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité ».

Christian Dumont mesure 1,78 m (5 pi 10) et pèse environ 68 kg (150 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un manteau sans manches, un pantalon foncé ainsi qu’un coton ouaté gris à capuchon.

Toute personne qui apercevrait Christian Dumont est invitée à composer le 911. Toute information susceptible de contribuer à le retrouver peut également être transmise, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Le vélo de Christian Dumont est de couleur jaune. Photo SQ

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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