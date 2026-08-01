Palais des Sports : des Septiliens font leurs marques au saut de barils

Alors qu’on ne sait pas quand ce sera officiellement la fin de l’aréna Conrad-Parent, en raison de la construction du nouvel aréna qui fait face à certains délais, Le Nord-Côtier continue de vous relater certains pans de l’histoire du jadis Palais des Sports.

Un des premiers athlètes septiliens à avoir brillé sur la scène mondiale, chaussé de patins, n’était pas un joueur de hockey ni un patineur artistique.

On parle ici de Jacques St-Pierre, qui a fait sa marque aux sauts de barils, réalisant ces premiers exploits dans le jadis Palais des sports.

Des débuts dans cette discipline à Sept-Îles qui l’ont mené au niveau provincial, étant sacré champion provincial junior en 1961, et à l’échelle canadienne, il se sera hissé sur le podium sur la scène mondiale pour une première fois en 1962. À seulement 17 ans, il décrochait une médaille de bronze, à Grossinger, dans l’État de New York.

Quelques années plus tard, alors détenteur de la marque mondiale à 16 barils (25 pieds, 10 pouces) à l’intérieur, il a vu son record être battu par le Montréalais Jacques Favero (17 barils), lors du Championnat canadien de 1965.

Jacques St-Pierre aura notamment remporté le Championnat du monde de saut de barils en décembre 1966.

Parmi les autres noms du saut de barils à Sept-Îles, on note Pierre Gagné, Jacques Plante, Michel Maynard, Donald Leblanc et Pierre Ladouceur. Ils étaient d’ailleurs du Championnat provincial senior à Sept-Îles, en 1963.

Jacques St-Pierre n’avait pu prendre part à la compétition, se remettant de blessures en raison d’un accident de la circulation l’été précédent.

Sources : Journal L’Avenir/La Voix de l’Est/Le Petit Journal