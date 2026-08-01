Palais des Sports : des Septiliens font leurs marques au saut de barils

Par Sylvain Turcotte , Sylvain Turcotte 11:45 AM - 1 août 2026
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Jacques St-Pierre (à droite) recevant son trophée de champion provincial dans les années 1960. Photo archives Journal L'Avenir

Alors qu’on ne sait pas quand ce sera officiellement la fin de l’aréna Conrad-Parent, en raison de la construction du nouvel aréna qui fait face à certains délais, Le Nord-Côtier continue de vous relater certains pans de l’histoire du jadis Palais des Sports. 

Un des premiers athlètes septiliens à avoir brillé sur la scène mondiale, chaussé de patins, n’était pas un joueur de hockey ni un patineur artistique.

On parle ici de Jacques St-Pierre, qui a fait sa marque aux sauts de barils, réalisant ces premiers exploits dans le jadis Palais des sports. 

Des débuts dans cette discipline à Sept-Îles qui l’ont mené au niveau provincial, étant sacré champion provincial junior en 1961, et à l’échelle canadienne, il se sera hissé sur le podium sur la scène mondiale pour une première fois en 1962. À seulement 17 ans, il décrochait une médaille de bronze, à Grossinger, dans l’État de New York. 

Quelques années plus tard, alors détenteur de la marque mondiale à 16 barils (25 pieds, 10 pouces) à l’intérieur, il a vu son record être battu par le Montréalais Jacques Favero (17 barils), lors du Championnat canadien de 1965.

Jacques St-Pierre aura notamment remporté le Championnat du monde de saut de barils en décembre 1966.

Parmi les autres noms du saut de barils à Sept-Îles, on note Pierre Gagné, Jacques Plante, Michel Maynard, Donald Leblanc et Pierre Ladouceur. Ils étaient d’ailleurs du Championnat provincial senior à Sept-Îles, en 1963.

Jacques St-Pierre n’avait pu prendre part à la compétition, se remettant de blessures en raison d’un accident de la circulation l’été précédent.

Sources : Journal L’Avenir/La Voix de l’Est/Le Petit Journal

Sylvain Turcotte

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