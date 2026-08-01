Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

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Par Nadia Dorval 9:07 AM - 1 août 2026
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Le comptoir de service du Bistro Nordique nouvellement ouvert à l'aéroport de Sept-Îles depuis le 27 juillet. Photo Nadia Dorval

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Les chefs innus et les MRC de la Côte-Nord veulent renouveler leur partenariat

Plus de 10 ans après la signature d’un premier protocole de rapprochement, les chefs innus et les élus municipaux de la Côte-Nord souhaitent poursuivre ce dialogue dans un esprit de partenariat, de respect mutuel et de collaboration.

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Le restaurant de l’aéroport de Sept-Îles maintenant réouvert

Après 7 ans sans service de restauration à l’aéroport de Sept-Îles, les voyageurs peuvent depuis lundi dernier se sustenter en attendant leur prochain vol. Au Bistro Nordique, filiale du Groupe Nordique, il est possible de siroter un café et casser la croûte avec des produits frais du jour.

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L’ex-chef Mike McKenzie devient Directeur de cabinet à Pakua Shipi 

Défait à la chefferie de Uashat mak Mani-utenam en 2025 après quatre mandats, Mike McKenzie sort du silence et annonce qu’il occupe désormais un poste de Directeur de cabinet et conseiller stratégique principal du Chef de la communauté de Pakua Shipi.

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Documentaire à Mani-utenam : à la recherche d’un enfant, 35 ans plus tard

Esteban Toledo Oyarzún sera à Mani-utenam durant le Festival Innu Nikamu, afin de tourner des images de son prochain documentaire dont le titre provisoire est Last Frame. Son but : retrouver l’enfant d’une photo tirée de son documentaire Chants de Mani-utenam, tourné en 1991.

Documentaire à Mani-utenam : à la recherche d’un enfant, 35 ans plus tard

Menace de tuerie au CEL’A de Port-Cartier : 54 mois de prison pour Yoan Derosby

Yoan Derosby, qui a menacé l’école secondaire de Port-Cartier de tuerie à l’image de celle de Columbine aux États-Unis, passera encore plus de deux ans derrière les barreaux.

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Présence policière accrue sur les plans d’eau en fin de semaine

À l’occasion du premier week-end d’août, les plaisanciers qui prendront le large sur les plans d’eau du Québec verront une présence policière accrue. Plusieurs corps policiers, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal, mèneront une opération nationale concertée (ONC) en sécurité nautique les 1er et 2 août.

Présence policière accrue sur les plans d’eau en fin de semaine

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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