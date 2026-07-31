Présence policière accrue sur les plans d’eau en fin de semaine

À l’occasion du premier week-end d’août, les plaisanciers qui prendront le large sur les plans d’eau du Québec verront une présence policière accrue. Plusieurs corps policiers, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal, mèneront une opération nationale concertée (ONC) en sécurité nautique les 1er et 2 août.

Placée sous le thème « On est tous responsables de notre conduite », cette opération vise à sensibiliser les usagers des plans d’eau et à intervenir auprès des plaisanciers dont les comportements mettent en péril leur sécurité ainsi que celle des autres.

Selon les autorités, l’augmentation de l’achalandage sur les plans d’eau s’accompagne d’une hausse des risques d’incidents. Elles rappellent que, dans la majorité des collisions, des chavirements et des noyades, le comportement humain est un facteur déterminant.

Les policiers effectueront donc des interventions tant à quai que sur les plans d’eau. Selon les situations rencontrées, ils appliqueront les différentes lois et réglementations en vigueur, notamment la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« À quai, sur les plans d’eau, comme sur la route, l’achalandage ne cesse d’augmenter. Dans la majeure partie des collisions, chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important. Connaître son embarcation et se familiariser avec ses équipements lors d’activités nautiques peut éviter des situations déplorables reliées à l’inexpérience », soulignent les partenaires de l’opération.

Les autorités invitent également les plaisanciers à adopter de bonnes pratiques avant de prendre le large. Elles recommandent notamment de consulter les prévisions météorologiques, de planifier son itinéraire, de vérifier que l’embarcation est munie de tout l’équipement de sécurité obligatoire et que chaque occupant dispose d’un vêtement de flottaison individuel (VFI) adapté à sa taille.

Les navigateurs sont aussi invités à vérifier si des restrictions de navigation sont en vigueur dans le secteur visité et à informer un proche de leur itinéraire, du nombre de personnes à bord ainsi que de leur heure de retour prévue.

Enfin, les policiers rappellent qu’il est recommandé de ne pas consommer d’alcool à bord d’une embarcation. La consommation d’alcool augmente considérablement les risques de décès ou de blessures et peut entraîner des sanctions prévues par le Code criminel.

Par cette opération nationale concertée, les différents partenaires souhaitent permettre aux adeptes d’activités nautiques de profiter des plans d’eau en toute sécurité partout au Québec.