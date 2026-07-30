Chronique

Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

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Par Nadia Dorval 9:00 AM - 30 juillet 2026
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L'organisation du Festival Innu Nikamu présentera un spectacle de drones ce samedi à 21 h 30. Photo Yves Levasseur

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

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Uashat Mak Mani-utenam

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42e Festival Innu Nikamu

Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août

Assistez à l’un des plus importants  festivals de musique et d’art autochtone en Amérique du Nord. Pour sa 42e édition, le Festival vous propose des spectacles d’artistes innus locaux et d’ailleurs. Matiu, Éric Leblanc, Scott-Pien Picard, Anyma Ora’, Éric Lapointe ainsi que le groupe punk rock californien The Offspring figurent dans la programmation. Tous les détails de l’événement de même que la billetterie se trouvent en ligne au innunikamu.ca.

Innu Nikamu : une programmation bien remplie en compagnie de The Offspring 

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Sept-Îles

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Big swell à Sept-Îles

Samedi 1er août à 9 h au SurfShack à Moisie

Le Big Swell c’est l’occasion de vous initier au surf ou d’améliorer votre technique. Vous apprendrez à vous réchauffer, à récupérer et à vous entrainer avec le Board Sport Trainer. Vous pourrez aussi vous faire coacher par Luis un ancien pro surfeur. Tous les détails de l’événement sur disponible sur leur page Facebook.

SurfShack à Sept-Îles : Une saison avec un ex-pro du Venezuela

Soirée interculturelle

Samedi 1er août à 18 h à L’Envol – Maison de la famille

La communauté camerounaise de la Côte-Nord et Fraternité Ivorienne Côte-Nord vous invite à célébrer la richesse des cultures lors d’une soirée festive et dansante. Le coût est de dix dollars par adulte et gratuits pour les enfants. Tous les détails sur la page Facebook de l’événement.

Rencontre du Club 7-(F)Îles

Samedi 1er août à 13 h 30 à l’Atelier de la 8e île

Le Club 7 (F) — Îles invite les Septiliens à découvrir les arts de la fibre et à créer tout en socialisant. L’activité est gratuite et ouverte à tous. Autant pour les débutants que les experts des arts de la fibre. Tous les détails sur la page Facebook du club.

Un nouveau club d’arts textiles voit le jour à Sept-Îles

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Natashquan

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13e édition du Festival des Macacains

Du jeudi 30 juillet au samedi 1er août à Natashquan

À partir de ce soir, Natashquan vibrera au rythme du Festival des Macacains. Méchoui, bingo, jeux gonflables, chasse au trésor, maquillage, tournois sportifs font partie des activités proposées aux festivaliers. Deux spectacles musicaux sont prévus en soirée. Vendredi dès 21 h, assistez à la soirée des artistes locaux avec Les Krocacaps et samedi, les festivités se terminent avec une soirée 100% madelinot : Steve Arseneault, Jocelyn Thériault et Denis Boudreau seront sur scène. Tous les détails sur la page Facebook de l’événement.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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