Le restaurant de l’aéroport de Sept-Îles maintenant réouvert

Après 7 ans sans service de restauration à l’aéroport de Sept-Îles, les voyageurs peuvent depuis lundi dernier se sustenter en attendant leur prochain vol. Au Bistro Nordique, filiale du Groupe Nordique, il est possible de siroter un café et casser la croûte avec des produits frais du jour.

C’est depuis 2019 que le service de restauration de l’aéroport de Sept-Îles avait interrompu ses activités. L’automne dernier, Transports Canada a à nouveau lancé un appel d’intérêt, pour trouver un exploitant de restaurant/café. C’est finalement le Groupe Nordique qui a repris le mandat.

Jeudi vers 11 h 30, une dizaine de personnes faisaient la file au Bistro Nordique. Le restaurant installé au même endroit que son prédécesseur bénéficie d’un tout nouvel aménagement de comptoirs et de zones de service.

« On a fait beaucoup de concepts pour être sûr que c’était le mieux optimisé possible. C’était quand même important. Puis aussi, on voulait qu’il y ait beaucoup de places assises autour [du restaurant] », explique Xavier Deschênes, chef et chargée de projet chez Groupe Nordique.

Au menu chaque jour, les voyageurs auront le choix entre sept à huit sortes de sandwichs et quatre sortes de gâteaux, tous faits maison. À cela s’ajoute une soupe du jour, des viennoiseries, des muffins et du café spécialisé.

Une belle variété de sandwichs et de desserts frais du jour sont proposés aux voyageurs. Photo Nadia Dorval

M. Deschênes explique qu’éventuellement, le bistro offrira le service de bar, avec entre autres des bières de la microbrasserie locale. C’est d’ailleurs un de leur objectif d’utiliser le plus possible des produits locaux pour leur menu.

Lors de l’ouverture lundi, le Bistro Nordique a servi plus de 150 clients. Xavier Deschênes remarque que les gens sont contents et que plusieurs avaient très hâte à l’ouverture du restaurant, après 7 ans sans service du genre à l’aéroport.

« Dans les dernières semaines, quand on se préparait, les gens passaient par-dessus de petites barrières et voulaient voir ce qui se passait. Je pense que c’est un client sur cinq qui nous dit que ça a manqué et c’est vraiment cool qu’on soit de retour », dit Xavier Deschênes.

Il est possible de s’assoir tout autour du bistro pour manger ou boire tout en attendant son vol. Photo Nadia Dorval

Nul besoin d’avoir un vol à prendre pour venir profiter de l’offre du nouveau restaurant, le Bistro Nordique est ouvert à tous.

« J’ai vu beaucoup de gens qui sont rentrés sans valise, rien. Et repartir. C’est soit qu’il n’avait rien avec eux dans leur avion quand ils sont arrivés, ou qu’ils sont juste venus voir. Mais je pense qu’on a eu des curieux qui sont venus », dit M. Deschênes.

Le Bistro Nordique est actuellement ouvert de 9 h à 17 h, mais ajustera ses heures en fonction des heures de vol.