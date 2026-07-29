Matiu en première partie de The Offspring à Innu Nikamu

Le 31 juillet l’artiste innu Matiu ouvrira pour le mythique groupe punk rock The Offspring au Festival Innu Nikamu. Le chanteur ose à peine croire que c’est à lui qu’on a confié le mandat. « Moi, je suis comme un fan fini. J’ai hâte de réchauffer la foule. C’est fou, pareil », confie-t-il.

L’auteur-compositeur-interprète innu de Uashat mak Mani-utenam, Matiu, est l’une des têtes d’affiche locales de la programmation 2026 du Festival Innu Nikamu. Avant que la programmation officielle sorte, il était loin de se douter que c’est lui qui ouvrirait pour le populaire groupe californien The Offspring.

« C’est malade. Je ne sais pas comment me sentir. Moi, j’ai écouté The Offspring quand j’étais un skateux de 12 ans, 14 ans, quand je dévalais les côtes à Neuchâtel, Loretteville, quand j’habitais à Québec », raconte Matiu.

Le chanteur de 40 ans a hâte de rencontrer les membres du groupe dont il connait la majorité des chansons. Il songe même à intégrer quelques reprises de chansons punk, question de mettre la table.

« Il va y en avoir du monde avant The Offspring. Il faut que je sois à la hauteur. Je vais essayer de réchauffer la foule comme il faut. Ça va être comme je le fais tout le temps. Ça va être en français et en innu », dit-il.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Matiu déclare que le Festival Innu Nikamu est son festival préféré. Il explique qu’il a grandi avec ce festival. Il se rappelle courir sur le terrain gazonné vers l’âge de 5-6 ans. Il constate que l’événement a beaucoup évolué depuis ce temps.

« Maintenant, on rassemble des cultures, on rassemble des gens qui viennent de partout. C’est beau à voir. On partage notre culture. Surtout, ils viennent chez nous. C’est un beau moment de rassemblement pour partager. C’est vraiment beau ce qui se passe. Moi, de voir ça sur le stage, de pouvoir contempler le partage. Je vois la foule et il va y en avoir du monde », dit le chanteur.

La suite

Matiu profite de l’été pour travailler sur un nouvel album. C’est pour cette raison qu’il donne moins de spectacles. Présentement, il se concentre sur la création de ses nouvelles chansons, qu’il aimerait bien sortir cet automne. Ce qui l’inspire, c’est son territoire et les gens qui l’habitent.

« Mes amis, ma famille, l’amour de la vie. Ce n’est jamais loin de moi. C’est ce que je vois, ce que je vis. J’essaie de mettre ça avec une couleur intéressante », dit-il.