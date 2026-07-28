Volleyball de plage : le tournoi Québec Espoir à Sept-Îles a été fort apprécié 

Le volleyball de plage a non seulement occupé la plage de la rivière Moisie en fin de semaine pour le Volley-Soleil, mais il se jouait aussi sur les terrains de l’avenue Arnaud et ceux derrière l’école Manikoutai pour la compétition Québec Espoir.

C’était la première fois que Sept-Îles accueillait le Québec Espoir. Ce tournoi, qui se tient entre les années des finales provinciales d’été des Jeux du Québec, regroupait 32 équipes féminines (U17) et 29 masculines (U17). On parle de 123 jeunes.

Le fait que les deux sites (Arnaud et Manikoutai) soient éclairés a permis d’avoir autant d’équipes. Deux régions parmi les 17 participantes comptaient trois duos (Laval chez les gars, et Lanaudière et Mauricie chez les filles).

« Il y a eu beaucoup de monde. Il y a beaucoup de parents qui suivent les jeunes », a mentionné Éric Sénéchal, qui coordonne le Club jOne de volleyball de plage, maître d’oeuvre local du tournoi.

Les spectateurs étaient plus nombreux sur le site de l’avenue Arnaud, à proximité de l’eau, « pour la belle vue, mais plus de vent et plus froid ».

L’organisation septilienne a fait en sorte de bien recevoir la visite, avec le souper du samedi pour les joueuses et joueurs, en plus d’offrir l’hébergement au Centre socio-récréatif. Les jeunes et leurs entraîneurs avaient également l’occasion de faire une croisière de 45 minutes dans la baie de Sept-Îles à moindre coût.

« Le mot qu’on reçoit des gens, c’est accueillant, a indiqué Éric Sénéchal, qui portait aussi le chapeau d’entraîneur pour les deux duos féminins représentant la Côte-Nord.

« Les gens ont trouvé ça génial. Il y a plein de gens qui nous ont dit que c’était le fun. On a donné beaucoup de plus et ç’a été perçu, et les gens ont apprécié », a-t-il renchéri.

Une première

Selon Jérémie Tardif, coordonnateur technique et responsable du programme Espoir à Volleyball Québec, c’est la première fois que ce tournoi est tenu aussi loin des grands centres.

« On est content de s’être déplacé. Il est important de rejoindre les régions. C’est notre mission de se promener pour les milieux qui lèvent la main. C’est bénéfique pour tout le monde », a-t-il souligné, parlant aussi des retombées pour la ville hôte.

« La Côte-Nord a souvent à faire les déplacements, et le Club jOne a fait plus que recevoir un tournoi, c’était un événement », a-t-il ajouté, pour parler de la réussite du Québec Espoir à Sept-Îles.

Il y a des mois que Volleyball Québec avait annoncé que le rendez-vous aurait lieu à Sept-Îles. Si ce fut plus difficile pour les entraîneurs en raison des congés à prendre, « les jeunes avaient hâte. Ça leur fait un voyage », a dit M. Tardif.

Il a aussi parlé de l’envergure du volleyball de plage à Sept-Îles. « C’est rare une ville où le volley est le sport numéro un. La partie récréative ici attire des plus vieux et des plus jeunes. Ce qui m’impressionne, c’est le côté événementiel », a-t-il souligné. Jérémie Tardif et son acolyte Daniel Bonin, coordonnateur des programmes à Volleyball Québec, ont d’ailleurs eu l’occasion d’aller faire un tour au Volley-Soleil.

Résultats nord-côtiers

Chez les gars, Théo Monger et Nathan Gaudreau, de Sept-Îles, ont terminé le Québec Espoir en 16e place. Relégués en division 2 pour les éliminatoires du dimanche, ils ont cheminé jusqu’à la finale de leur catégorie, match qu’ils ont remporté. Sur les sept matchs de la fin de semaine du duo nord-côtier, six se sont joués en trois manches.

Du côté féminin, les deux équipes de la région, Malorie Sénéchal/Mary-Lou Gauthier ainsi que Alexe Langevin/Ève Robichaud, toutes quatre de Sept-Îles, se partagent le 21e rang du classement final

Le Club jOne aura des équipes en action lors des deux prochaines fins de semaine pour le Championnat provincial, soit trois chez les U14 F, à Sherbrooke, les 1er et 2 août, sept chez les U16 (5 de filles, 2 de gars), à Québec, les 8 et 9 août, et deux, le même week-end, chez les U17, à Lac Mégantic, soit une de filles et une de gars.

Par la suite, toutes les équipes s’entraîneront à Lévis les 10 et 11 août et partiront le 12 pour participer aux Nationaux à Toronto.