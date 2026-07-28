Menace de tuerie au CEL’A de Port-Cartier : 54 mois de prison pour Yoan Derosby

Yoan Derosby, qui a menacé l’école secondaire de Port-Cartier de tuerie à l’image de celle de Columbine aux États-Unis, passera encore plus de deux ans derrière les barreaux.

La juge Vicky Lapierre a rendu sa décision sur la peine, mardi matin, au Palais de justice de Sept-Îles.

Elle lui impose une peine d’emprisonnement ferme de 54 mois. Avec la détention faite depuis son arrestation en février 2025, il reste donc 844 jours à purger à Yoan Derosby.

La juge Lapierre appuie sa décision sur différents facteurs, notamment les antécédents visant la même finalité, le lourd passé (victime d’intimidation à l’école, consommation de drogue, travail du sexe, découverte de sa mère décédée…), le désir homicidaire et de vengeance, les troubles de santé mentale (trouble de personnalité limite…) et l’absentéisme au précédent suivi de Yoan Derosby.

La juge a indiqué que le rapport présentenciel de l’experte faisait état que Yoan Derosby soufrait de différents troubles, mais qu’elle ne percevait pas de déresponsabilisation et qu’il représentait un risque de récidive élevé.

Lors de sa comparution en mai dernier, l’individu de Port-Cartier avait entre autres admis avoir besoin d’encadrement, mais le rapport présentenciel évoque un facteur d’absentéisme par rapport au suivi qu’il avait.

” La peine doit envoyer un message clair. La sentence de 54 mois est juste et appropriée “, a-t-elle laissé entendre.

L’avocat représentant Yoan Derosby, Me Steve Beaupré, avait des sentiments partagés quant à la sentence imposée à son client.

« C’est une peine qui reflète la gravité objective et subjective. La juge a appliqué les critères de détermination de la peine de façon adéquate dans les circonstances. Un peu déçu que madame la juge ne s’est pas ralliée, cependant, à notre argument à l’effet qu’une peine provinciale à compter de ce jour aurait dû être imposée afin de permettre à monsieur de pouvoir bénéficier d’une probation avec suivi », a-t-il mentionné au Journal.

Parmi les preuves recueillies par les policiers lors de la saisie à l’appartement de Yoan Derosby en février 2025, il y avait entre autres des substances pour la conception de bombes artisanales et un cahier noir contenant des croquis, tels des dessins d’armes longues, de portes de classes et d’inscriptions faisant référence à vouloir ressusciter la tuerie de Columbine.

Le Port-Cartois de 24 ans n’en est pas à une première sentence en la matière. Il avait été condamné à deux ans moins un jour en 2022 pour avoir également menacé l’école secondaire de Port-Cartier (CEL’A) d’une tuerie.