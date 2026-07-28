Meggie Richard officiellement candidate du PQ dans Duplessis

La course électorale se précise dans Duplessis. À un peu plus de deux mois des élections provinciales du 5 octobre, Élections Québec a confirmé la candidature de Meggie Richard, qui devient la première candidate officiellement reconnue dans la circonscription, sous la bannière du Parti québécois.

Celle qui occupait les postes de préfète de la MRC de Minganie et de présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord avant de se lancer pour le PQ à elle-même recueillit les signatures nécessaires à sa candidature, au cours des dernières semaines.

Cette démarche lui a offert une tribune privilégiée pour prendre le pouls des résidents et recueillir leurs sujets de préoccupation, indique le parti dans un communiqué diffusé mardi. Meggie Richard entend poursuivre ses rencontres sur le terrain au cours de la période précédant la campagne électorale officielle.

Impliquée depuis plusieurs années dans la vie publique régionale, la candidate péquiste affirme vouloir mettre son expérience au service des citoyens de la circonscription à l’Assemblée nationale.

« Je suis profondément attachée à notre région et à ses gens. La confirmation officielle de ma candidature constitue une étape importante et confirme ma sincère volonté de représenter les gens de Duplessis », a déclaré Meggie Richard. « Je suis prête à me dédier pour que la Côte-Nord soit entendue à Québec. »

Les forces en présence

L’arrivée officielle de Meggie Richard porte à quatre le nombre de candidats dans la circonscription de Duplessis. La candidate du Parti québécois tentera de déloger la députée sortante de la Coalition Avenir Québec, Kateri Champagne Jourdain, qui sollicite un deuxième mandat.

Le Parti conservateur du Québec sera représenté par Roberto Stéa, tandis que Jani Bellefleur-Kaltush défendra les couleurs de Québec solidaire. Au moment d’écrire ces lignes, le Parti libéral du Québec n’avait pas fait d’annonce concernant son ou sa candidate.