Les marinas du parc marin Saguenay-Saint-Laurent dans la mire de Nautisme Québec

Par Emelie Bernier 10:02 AM - 28 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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La marina du Club nautique Baie-Comeau. Photo Morgane Busson, archives

Les marinas situées dans les nouvelles limites du parc marin Saguenay–Saint-Laurent bénéficieront d’une attention particulière de la part de Nautisme Québec qui souhaite y encourager une transition écologique efficace.

Le Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) soutiendra financièrement Nautisme Québec dans son nouveau projet « Mobilisation et accompagnement des marinas pour une transition écologique : vers un nautisme durable et responsable », un financement émanant du programme de restauration dans les aires marines protégées du Saint-Laurent (PAMP) en collaboration avec le gouvernement du Québec.

Durant un an, Nautisme Québec s’affairera à « sensibiliser, mobiliser et accompagner les gestionnaires de marinas situées dans l’aire marine protégée du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent afin de favoriser l’adoption de pratiques plus durables et adaptées à leurs réalités ».

Nautisme Québec rappelle que « les marinas, qu’elles soient publiques, municipales, associatives ou privées, jouent un rôle essentiel dans l’accès au fleuve, le développement du tourisme nautique, la sensibilisation auprès des plaisanciers et la vitalité des communautés riveraines ».

La marina de Tadoussac a 99 places en saison. Photo Facebook

Des enjeux importants sont toutefois soulevés, dont le vieillissement des infrastructures et les exigences de plus en plus sévères autour de la sécurité et de la protection des milieux naturels, surtout dans les limites du parc marin Saguenay–Saint-Laurent.

Les activités qui se déroulent dans les marinas ne sont pas sans impact sur la qualité de l’environnement, qu’on pense seulement à l’entretien des embarcations, à la gestion des eaux usées et autres matières résiduelles et à la navigation.

Le projet mise sur une approche basée sur le partage des connaissances, la collaboration et la sensibilisation des acteurs du milieu.

On s’affairera d’abord à documenter les besoins du milieu puis à favoriser le partage de bonnes pratiques tout en offrant un accompagnement ciblé à certaines marinas.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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