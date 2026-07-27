Projet Uni-Vert Gallix : verdir ensemble

La Coopérative de solidarité de Gallix lance le projet Uni-Vert Gallix. Cette initiative permettra d’aménager le terrain de la COOP Gallix en plus de créer des occasions d’apprendre et d’échanger entre citoyens.

La Coopérative de solidarité de Gallix a ouvert ses portes en 2025. Suite à la construction du bâtiment, le terrain autour était resté non aménagé. Comme chaque construction, le terrain se doit d’être minimalement aménagé, avec entre autres de la pelouse. Les membres du conseil d’administration de la COOP Gallix ont saisi l’opportunité pour créer le projet Uni-Vert Gallix.

Pour réaliser le projet, la COOP Gallix a demandé une dérogation à la Ville, afin d’avoir plus de temps pour procéder à l’aménagement du terrain.

« La COOP, on est vraiment communautaire, un point de rassemblement. Je vais dire, comme Réjean [l’ancien président du CA] dans le temps, on est un catalyseur. Mais c’est vraiment pour la communauté, pour les citoyens. Ça va faire un autre point de rassemblement. C’est mieux que juste la pelouse. C’est pour ça qu’on a repoussé un peu pour verdir », dit Mathieu Porlier, président du conseil d’administration de la COOP Gallix.

Julie Valcourt, coordonnatrice du projet Uni-Vert Gallix, explique qu’avec ce projet, les gens de Gallix et des alentours vont apprendre des notions sur l’horticulture et que le but, c’est qu’ils puissent verdir à leur tour leurs espaces avec les astuces apprises.

« On va faire des activités, que ce soit pour la plantation, comment planter, à comment entretenir, comment arroser, comment faire la taille, comment assurer l’installation des mesures de protection pour l’hiver », dit Mme Valcourt.

Elle insiste sur le fait que le projet Uni-Vert Gallix va rallier toute la population autour d’activités communautaires et que cela s’inscrit dans le mandat de la COOP de solidarité de Gallix.

Parmi les aménagements on retrouvera des arbres et arbustes fruitiers, un jardin médicinal, un hôtel d’insectes et une cabane d’hirondelles.

La COOP de solidarité de Gallix sollicite l’aide de la population pour l’aménagement du projet. Une première activité de préparation du terrain a eu lieu le 20 juillet. La première plantation citoyenne est prévue les 1er et 2 août, puis les 22 et 23 août. Les personnes intéressées à participer peuvent manifester leur intérêt directement auprès de la Coop Gallix.

Le comité derrière le projet est ravi du support des bénévoles et des entreprises locales.

« Il y a beaucoup de gens qui participent. C’est vraiment impressionnant de voir à quel point les gens embarquent dans le projet. Moi, ça m’a vraiment marquée, parce que j’appelais les gens. Ils me disaient : bon, oui, je vais te donner deux jours sans problème. C’est des gens qui sont très occupés à cette période-là. Les gens qui travaillent en aménagement, c’est des gens qui sont débordés », souligne Julie Valcourt.

Toutes les informations concernant les prochaines activités d’aménagement, de plantation et d’éducation du projet Uni-Vert Gallix sont disponibles sur le site web et les réseaux sociaux de la Coopérative de solidarité de Gallix.

Déjà du vandalisme

Le projet Uni-Vert Gallix n’est même pas encore complété que déjà, le site a subi du vandalisme. Vendredi après-midi, la COOP Gallix a dénoncé sur sa page Facebook que des personnes ont circulé en motocross et en VTT sur le terrain en préparation pour le projet.

Des gens ont circulé sur le terrain en préparation du projet Uni-Vert Gallix. Photo Facebook Coop Gallix

« Les travaux sont en cours et le terrain a été aménagé avec beaucoup d’efforts. La circulation de véhicules motorisés peut causer des dommages importants et compromettre le bon déroulement du projet », peut-on lire dans la publication.

Il est indiqué aussi que si une autre infraction survient, la COOP Gallix n’aura d’autre choix que de communiquer avec les autorités policières.