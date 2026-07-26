Triathlon : Charles Paquet s’en tire à bon compte à la suite d’un important accrochage

Plus de peur que de mal pour Charles Paquet, impliqué dans un accrochage à vélo, le 25 juillet, lors de l’étape de Londres de la Séries des championnats du monde de triathlon (WTCS).

Le natif de Port-Cartier s’en tire sans aucune fracture, a fait savoir son père Claude Paquet.

Charles Paquet a passé des rayons X à la suite du “crash” impliquant quelques cyclistes juste avant la deuxième transition. Ses parents se trouvaient d’ailleurs sur place pour le voir en compétition.

” Son os de la main était sorti d’un demi pouce, probablement disloqué, mais ç’a repris sa place “, a fait savoir le paternel du triathlète de 29 ans.

Au lendemain de cette accrochage en vélo, ” mettons que c’est difficile de s’habiller ce matin “, a raconté Claude Paquet.

Il est encore trop tôt pour déterminer quelle sera la prochaine compétition de Charles Paquet. Son père avance qu’il devrait tout de même être de retour pour la finale (23 septembre, à Pontevedra, Espagne). ” Pour le moment, une étape à la fois “, a-t-il dit.