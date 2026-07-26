The Fourth Line : une marque de vêtements née à Baie-Comeau

Derrière The Fourth Line, il n’y a pas seulement une nouvelle entreprise de vêtements. L’entrepreneur baie-comois Samuel Gagnon souhaite surtout créer une identité qui rend hommage à ceux qui avancent avec persévérance, loin des projecteurs.

The Fourth Line est un projet, imaginé à Baie-Comeau par Samuel Gagnon, avec son associé Simon Lévesque, qui s’inspire autant de son parcours personnel que des valeurs qu’il veut faire rayonner.

La marque qu’il a créée ne se résume pas à un logo ou à une collection de vêtements. « Ce n’est pas une marque de vêtements que je veux vendre, c’est une identité », résume-t-il.

Le passionné de hockey puise dans l’image de la quatrième ligne, souvent composée de joueurs qui accomplissent le travail dans l’ombre, pour illustrer sa vision. Selon lui, cette mentalité dépasse largement le sport.

« Les gens ordinaires qui ont des qualités extraordinaires sont sur la quatrième ligne », affirme-t-il, en évoquant notamment les travailleurs, les entrepreneurs, les infirmières, les policiers ou encore les parents qui font preuve de résilience au quotidien.

Le projet est aussi intimement lié à son propre cheminement. Samuel Gagnon raconte que les défis personnels qu’il a traversés, dont son combat contre la dépendance, ont nourri cette volonté de bâtir une communauté fondée sur le travail, la loyauté et la persévérance.

« Quelqu’un qui n’abandonne pas finit toujours par avancer », dit-il.

Un projet entièrement québécois

Les premiers vêtements seront mis en vente le 15 septembre sur le site Internet de l’entreprise. La collection comprendra des t-shirts, des chandails à manches longues et des casquettes, tous confectionnés au Québec, dans une usine de Shawinigan.

L’entrepreneur mise sur des produits de qualité à un prix qu’il souhaite accessible. Il préfère également développer le projet graduellement. « On va y aller une étape à la fois », explique-t-il.

Pour concrétiser son idée, Samuel Gagnon s’est entouré de plusieurs collaborateurs nord-côtiers, dont Simon Lévesque, copropriétaire de l’entreprise, ainsi que Kevin Drolet, reconnu dans l’industrie du vêtement pour avoir contribué au développement de la marque WLKN.

Après avoir participé à la fondation des Pionniers de Baie-Comeau, Samuel Gagnon espère maintenant voir The Fourth Line suivre le même chemin.