Plus de 3 000 personnes participent à la DÉrive à Port-Cartier

Une météo très favorable, une bonne participation citoyenne et plusieurs moments forts résument très bien la troisième édition de la DÉrive, événement tenu le 25 juillet sur l’Île McCormick de Port-Cartier.

Quelque 2 000 entrées en cours de journée pour les différentes activités familiales pour cette fête citoyenne proposée par la Ville de Port-Cartier et une foule de près de 3 000 personnes en soirée pour les deux spectacles musicaux présentés.

Des chiffres qui font dire à la régisseuse culturelle, Nadia Bernier, que ce fut ” un franc succès, on n’est pas gêné de le dire! “

La météo aura eu son mot à dire dans la réussite de l’édition 2026 de la DÉrive. Comme moments forts de l’événement, les deux prestations du Cirque Kikasse. ” Petits et grands ont été éblouis par leur adresse et leur énergie “, souligne Mme Bernier.

Les spectacles de Mountain Daisies, avec Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Krystel Mongeau et Yoan Garneau, ainsi que celui de Guillaume Lafond ont aussi été un succès, mentionne la régisseuse.

” La complicité entre tous les invités de Mountain Daisies a marqué les spectateurs. Ils ont roulé de grands succès pendant 120 minutes “, dit-elle. La découverte du jour aura été celle de Guillaume Lafond, ” une formule conviviale de fin de soirée qui a soulevé la foule “. Ils étaient encore plus de 500 personnes à la toute fin, pour la toute dernière chanson.

Nadia Bernier souligne que les diverses activités proposées lors de la journée familiale ont vraiment plu. Elle ajoute que l’offre culinaire et de rafraîchissements était très riche et pratiquement 100% locale, ” une grande fierté pour nous “.