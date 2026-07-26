Dame Nature était au rendez-vous pour le Volley-Soleil au bord de la rivière Moisie

La plage du camping de la rivière Moisie a retrouvé une certaine tranquilité dimanche, à l’heure du souper, au terme d’une fin de semaine fort animée par l’édition 2026 du Volley-Soleil – Desjardins, deuxième et dernier tournoi de volleyball de plage de l’été sur ce site.

Une 43e édition record avec la participation de 309 équipes (265 en 2025) pour ce tournoi en formule 4×4 sur deux jours.

” On a été gâtés par la température et les spectacles ont été incroyables “, souligne la coprésidente du Volley-Soleil, Zéa Blackburn.

Selon elle, la publicité sur les réseaux sociaux amène encore plus de gens de l’extérieur, mais elle parle aussi de la présence de beaucoup d’équipes de jeunes grâce au Club jOne de volleyball de plage et les camps, pour en venir à battre des records.

Le site joue aussi en faveur du Volley-Soleil et de l’Omnium dans l’vent. ” C’est un site qu’on ne voit nulle part ailleurs, sur le bord de l’eau “, dit-elle.

Mme Blackburn indique qu’il y a encore de la place pour plus de terrains sur la plage. ” On verra ce que l’avenir nous réserve. ” 45 terrains ont été montés pour le rendez-vous des 25 et 26 juillet. Chaque équipe jouait quatre matchs le samedi, en préliminaires, et en avait au moins un le dimanche, en éliminatoires.

La fin de semaine s’est déroulée sans pépin, à l’exception du “casse-tête du stationnement. Et le camping l’a agrandi, une chance “, mentionne-t-elle. Le comité devra trouver des solutions pour l’an prochain, et inciter davantage le covoiturage.