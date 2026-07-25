Un match de soccer pour les femmes à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 9:30 AM - 25 juillet 2026
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C'est sur le terrain naturel derrière le Cégep de Sept-Îles que se jouera un match amical de soccer entre femmes le 1er août. Photo Facebook Club Nordsoc

Le soccer se jouera au féminin le 1er août à Sept-Îles. C’est l’Association des Femmes Unies de Sept-Îles (AFUSI) qui est derrière cette rencontre amicale. 

L’invitation pour cette partie s’adresse à toutes les femmes et aux joueuses du Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles.

L’objectif : « l’intégration des femmes immigrantes avec les femmes des autres communautés », de dire Fatima Konombo.

Le match profitera aussi aux Sein-Îliennes qui iront d’une collecte de fonds afin de contribuer pour l’achat d’un appareil pour le service de chimiothérapie de l’Hôpital de Sept-Îles.

Le président du Club Nordsoc, Yan Rivard, salue la tenue de cet événement.

« On ne peut pas être contre des initiatives pour nourrir la passion du soccer », souligne-t-il. 

Le match du 1er août sera disputé, dès 9 h, sur le terrain naturel derrière le Cégep de Sept-Îles (piste Guillaume Leblanc). La rencontre sera suivie d’une collation vers 10 h 30.

Les femmes intéressées à jouer peuvent téléphoner au 418 960-4768 ou au 418 444-3474. 

Sylvain Turcotte

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