Charles Paquet impliqué dans un important accrochage en vélo à Londres

Alors que ses parents se trouvent à Londres, Charles Paquet a été victime d’un accident lors de la compétiton en Grande-Bretagne de la Série des championnats du monde de triathlon (WTCS).

L’athlète de 29 ans fait partie de ceux impliqués dans un “crash” en vélo, dans les instants avant la deuxième transition, de la course disputée ce samedi 25 juillet.

Paquet et trois autres triathlètes ont été contraints à l’abandon à Londres, ayant la mention DNF (did not finish).

Le père du Port-Cartier, Claude Paquet, parle de blessures quand même sérieuse pour son fils.

Charles Paquet doit passer des rayons X pour connaître la nature de ses blessures.