Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

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Par Sylvain Turcotte 8:39 AM - 25 juillet 2026
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Les photos diffusées sur les réseaux sociaux récemment montrent la maison Johan Beetz dans un piètre état. Photo Olivier Côté-Tremblay

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un nouveau service d’intervention en itinérance à Sept-Îles 

Un nouveau service d’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance sera déployé à Sept-Îles.

Un nouveau service d’intervention en itinérance à Sept-Îles 

Résidence Vents et marées : « Encore une autre claque dans la face »

Les résidents de Vents et marées doivent composer une fois de plus avec une demande de modification à leur bail pour la prochaine année. Un nouvel avis de modification de leurs baux que leur a envoyé CODELO prévoit le retrait du service de deux repas par jour, à partir du 1er décembre 2026.

Résidence Vents et marées : « Encore une autre claque dans la face »

La DÉrive | Du plaisir pour les petits et grands sur l’Île McCormick de Port-Cartier

L’Île McCormick de Port-Cartier sera animée ce samedi 25 juillet pour la 3e édition de la DÉrive. La journée, qui s’ouvrira dès 10h30, sera remplie d’activités pour tous.

La DÉrive | Du plaisir pour les petits et grands sur l’Île McCormick de Port-Cartier

La grogne des citoyens fait reculer Port-Cartier sur une nouvelle mesure

La Ville de Port-Cartier renonce, pour l’instant, à son initiative d’instaurer un système de puce électronique donnant accès à la station d’osmose pour l’eau potable dans le secteur de Rivière-Pentecôte.

La grogne des citoyens fait reculer Port-Cartier sur une nouvelle mesure

Un sentier nommé en hommage à Guy Côté dans l’Archipel-de-Mingan

Le sentier de la Lumière de la Petite île au Marteau se nommera désormais le sentier Guy Côté, en hommage à l’historien nord-côtier décédé 2022. Parcs Canada organise une randonnée aux capailloux le 26 juillet, afin de souligner son apport pour faire rayonner l’histoire de la Minganie.

Un sentier nommé en hommage à Guy Côté dans l’Archipel-de-Mingan

Maison Johan-Beetz : Action patrimoine demande au ministre de la Culture d’intervenir

Action patrimoine, un organisme œuvrant à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti, demande au gouvernement d’intervenir afin d’assurer la préservation de la maison Johan-Beetz.

Maison Johan-Beetz : Action patrimoine demande au ministre de la Culture d’intervenir

Les services de Postes Canada dénoncés à Natashquan

L’inconstance des services du bureau de Postes Canada à Natashquan est dénoncée par les élus.

Les services de Postes Canada dénoncés à Natashquan

Les Galets de Natashquan en sons et en lumières

Le site patrimonial des Galets de Natashquan offrira une nouveauté cet été. Un spectacle de sons et de lumières agrémentera les mythiques bâtiments.

Les Galets de Natashquan en sons et en lumières

Déraillement de train à Sept-Îles : difficile d’établir la cause selon le BST

Après enquête, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) n’a pas été en mesure d’établir avec certitude ce qui a provoqué le déraillement de train survenu le 28 décembre, sur le chemin de fer QNS&L, entre Sept-Îles et Schefferville.

Déraillement de train à Sept-Îles : difficile d’établir la cause selon le BST

Meurtre à Pointe-aux-Outardes : trois suspects, dont deux mineurs

Trois suspects ont comparu au palais de justice de Baie-Comeau le 21 juillet au soir, en lien avec le meurtre de Micky Hamilton-Tremblay à Pointe-aux-Outardes, qui est survenu la veille.

Meurtre à Pointe-aux-Outardes : trois suspects, dont deux mineurs

Laurianne Rodgers a prépare sa prochaine saison de judo au Brésil

La Septilienne Laurianne Rodgers revient du Brésil où elle a brillé sur les tatamis, mais où elle a surtout gagné une fois de plus en expérience pour la suite de son parcours en judo.

Laurianne Rodgers a prépare sa prochaine saison de judo au Brésil

Délais en vue pour le chantier de l’aréna de Sept-Îles

Conrad-Parent n’a peut-être pas dit son dernier mot. À moins d’un miracle, l’objectif de commencer les activités de l’automne dans le nouvel aréna ne semble plus réaliste, à la lumière du dernier bilan de chantier.

Délais en vue pour le chantier de l’aréna de Sept-Îles

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Sylvain Turcotte

Sylvain Turcotte a fait ses débuts au Nord-Côtier quelques mois après l’arrivée de ce journal dans le portrait médiatique de la région en mars 2007.... Lire la suite

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