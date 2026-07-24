Pessamit : voici la programmation de la Fête des Innus 2026

La programmation de l’édition 2026 de la Fête des Innus de Pessamit est dévoilée. Les célébrations se dérouleront du 10 au 15 août.

Ça commence donc le 10 août avec un rallye thématique et un atelier de confection de capteurs de rêves.

Le lendemain, le 11 août, il y aura un tournoi de dames, suivi d’une conférence animée par des aînés et d’une prestation de chansonniers de la communauté.

La troisième journée des festivités permettra aux participants d’assister à une projection de la série Nish. Un tournoi de balle est également au programme.

Le 14 août, on s’attend à une journée qui bouge avec un triathlon sur la plage, des compétitions de dek hockey, de balle et de volleyball de plage ainsi qu’une épreuve de natation et de tire à la corde.

Des kiosques d’artisans, de même qu’une vente de blé d’Inde et de hot-dogs, seront également installés sur le site.

La journée se conclura avec des spectacles en plein air mettant en vedette Kashtin, Jeanick Fournier et Geneviève Ashini, qui monteront sur scène au terrain de soccer.

La journée de clôture proposera une course en canot ainsi que plusieurs activités familiales similaires à celles de la veille. Des animations et un souper communautaire prendront place avant les spectacles extérieurs.

En soirée, les festivaliers pourront assister aux prestations de Laura Niquay et du groupe ABBA Memories.

Des feux d’artifice viendront finalement clore les festivités.

Cette édition est présentée par le Secteur de la culture, des sports et de la vie communautaire de Pessamit.