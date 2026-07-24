Meurtre à Pointe-aux-Outardes : enquête de remise en liberté pour les suspects mineurs

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Par Morgane Busson 11:32 AM - 24 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Palais de justice de Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Les dossiers des accusés mineurs suspectés, pour le meurtre survenu à Pointe-aux-Outardes, sont remis pour enquête de remise en liberté sans assignation le 4 août. C’est l’information confirmée par l’équipe média du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Les deux adolescents sont suspectés d’avoir été impliqués dans le meurtre Micky Hamilton-Tremblay qui a eu lieu le 20 juillet.

Jean-Robert Jr Joseph, un homme de 39 ans connu des services judiciaires, est également suspecté.

Rappelons que le nom des deux mineurs ne peut pas être divulgué pour protéger leur identité et qu’ils devront répondre à plusieurs chefs d’accusation : meurtre au premier degré et introduction par effraction avec voies des faits.

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