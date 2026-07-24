Les services de Postes Canada dénoncés à Natashquan

L’inconstance des services du bureau de Postes Canada à Natashquan est dénoncée par les élus.

Dans un communiqué conjoint, signé par Richard Beaudry, maire de Natashquan et Réal Tettaut, chef de la communauté innue de Nutashkuan, il est demandé des ajustements pour rectifier la situation.

Il y a maintenant plus de six mois que la maîtresse de poste de Natashquan a pris sa retraite. Depuis ce temps, le bureau de poste est ouvert par intermittence, dépendamment si des employés dans les villages voisins peuvent venir à Natashquan l’opérer.

« Natashquan et Nutashkuan se trouvent ainsi privés d’un service pleinement fonctionnel, essentiel pour une région comme la nôtre. Les jours où l’on parvient à ouvrir quelques heures, les files d’attente s’allongent et la frustration grandit », écrivent les deux élus.

Il est demandé que Postes Canada ajuste ses critères d’embauche étant donné les enjeux de main-d’œuvre dans une telle région. Selon le communiqué publié par les deux communautés, des candidatures n’ont pas été retenues en vertu de critères qui « ne semblent pas tenir compte des spécificités culturelles » du secteur.

« Nous croyons que l’embauche de deux employés, issues de nos communautés et capables de servir nos citoyens dans leurs langues est un prérequis minimal. Nous nous attendons à ce que la direction de Postes Canada se mette à l’écoute de nos communautés et trouve une solution dans les plus brefs délais », indiquent Richard Beaudry et Réal Tettaut.

Postes Canada a récemment eu une rencontre avec la municipalité de Natashquan. Il a été convenu que le poste de maître de poste sera bientôt affiché dans l’espoir de le combler le plus rapidement possible. Un poste de commis occasionnel sera aussi créé.

« Afin d’assurer la continuité du service à la clientèle, une employée provenant d’un bureau de poste avoisinant sera présente sur place afin d’aider temporairement. Un avis a été affiché sur la porte du bureau afin d’informer la clientèle des heures d’ouverture. La salle des cases postales demeure accessible en tout temps, et le courrier sera livré aux cases postales les jours où le bureau est fermé », précise Geneviève Joly, porte-parole pour Postes Canada.