La SQ intercepte un homme roulant à 165 km/h à Baie-Comeau

Le 23 juillet, la Sûreté du Québec (SQ) a intercepté un conducteur roulant à une vitesse de 165 km/h, sur le boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau, une zone où la limite est de 90 km/h.

L’homme dans la quarantaine a écopé d’un constat d’infraction au montant de 1 543 $ accompagné de 14 points d’inaptitude.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles sur les routes du Québec.

Elle poursuit sa Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 : La vie humaine, au cœur de nos actions. Celle-ci a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les routes.