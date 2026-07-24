La saison bat son plein au Club de golf Sainte-Marguerite

Après un début de saison un peu complexe, les choses se replacent au Club de golf Sainte-Marguerite.

La saison 2026 ne s’est pas amorcée sans embûche au Club de golf Sainte-Marguerite.

« Un début d’année semi-compliqué avec beaucoup de nouvelles personnes à des postes clés », de mentionner le président du CA. Daniel Mongeau.

Le Club compte sur du sang neuf, avec notamment Véronique Marticotte comme directrice administrative, Sylvain Mercier à la gérance de la boutique et Stacey O’Brien comme surintendante.

« C’est de l’apprentissage. Il faut qu’ils apprennent le jargon du golf », affirme M. Mongeau.

Il y a toutefois plusieurs notes positives, soulignent le président et Mme Marticotte.

Une d’elles, le nombre de membres, de 295 en 2025 à 359 pour cette saison.

« Il y a beaucoup de jeunes, des 40 ans et moins », mentionne Véronique Marticotte.

Le camp junior, amorcé au début juillet, attire aussi. Ils sont une vingtaine de jeunes.

Le président et la directrice parlent également de réussite pour les tournois des fondations et causes tenus depuis le début de la saison, « de là l’importance du club. Il est important qu’on soit là pour le monde, mais aussi qu’eux soient là pour nous », dit Daniel Mongeau.

Et la météo dans tout ça ? Le terrain a été fermé que sept fois (avec la fermeture du 22 juillet). Aucun événement n’a été affecté directement par la pluie, à l’exception du tournoi d’ouverture qui a été repoussé d’une semaine.

Le terrain est dans un très bon état, souligne M Mongeau. Les travaux sont toujours en cours sur le vert du 18.

« Il était mort, mais Stacey est en train de le ressusciter », ajoute-t-il. Un vert temporaire a été installé pour le moment. Aucune date n’est avancée pour la fin des travaux.

Le président se dit content de comment se déroule la saison. La situation financière donne le potentiel au club d’améliorer son terrain.

Pour le chalet, le contrat est donné pour les travaux au niveau du revêtement extérieur. Les rénovations devraient être complétées pour l’automne.

Système d’irrigation

Un des projets majeurs ciblés par l’organisation du Club de golf Sainte-Marguerite est celui du système d’irrigation, avec le creusage d’un lac et une station de pompage. Un projet qui se chiffre à 1,5 M$.

Une demande a été faite au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). La direction a eu un « bel accompagnement », afin que le dossier soit étoffé.

La direction du club poursuit toutefois ses démarches, de son côté, pour une implication du milieu. Elle peut compter sur le Port de Sept-Îles, avec une contribution de 250 000 $ sur cinq ans.

Des approches avec Arcelor sont aussi dans les plans et « la SFP Pointe-Noire devrait nous revenir, sous toutes réserves », mentionne Daniel Mongeau.

Une demande d’aide a aussi été faite auprès de la Société du Plan Nord.

Quant à Alouette, elle contribue notamment pour la terrasse du chalet.

Le dossier du système d’irrigation en est un que la direction du Club de golf Sainte-Marguerite ne peut pas ignorer, pour la qualité du terrain.

« Ça va débloquer. On est confiant », assure le président. D’autres portes peuvent aussi s’ouvrir.