Laurianne Rodgers a prépare sa prochaine saison de judo au Brésil

La Septilienne Laurianne Rodgers revient du Brésil où elle a brillé sur les tatamis, mais où elle a surtout gagné une fois de plus en expérience pour la suite de son parcours en judo.

Après un camp à l’Instiut national du sport (INS), à Montréal, du 23 au 27 juin, Laurianne Rodgers et d’autres judokas de l’Équipe du Québec Relève et Élite U16 et U18, qui aspirent aux Jeux du Canada 2027, ont mis le cap sur le Brésil.

Ils se rendus à Aguai et à Santos, pour des journées de camp et deux tournois, tout ça entre le 29 juin et le 14 juillet.

Lors des deux compétitions, la Septilienne a remporté une médaille d’argent dans le tournoi individuel ainsi qu’une d’or et une de bronze dans le par équipe.

Il s’agissait d’une deuxième expérience au Brésil pour elle, après celle de l’été 2025.

« Cette année, ça s’est mieux passé. J’étais moins stressé. Je suis plus fière de moi », a-t-elle confié au Journal.

Le récent voyage au Brésil a permis à Laurianne Rodgers d’apprendre au niveau culturel, mais aussi d’autres formes de judo. Ce pays figure parmi les cinq grandes puissances mondiales de ce sport.

« Je sors gagnante de ça et je vais continuer ce que j’ai appris dans mon club (Académie de judo de Sept-Îles) », a mentionné l’athlète âgée de 15 ans.

Le saut chez les U18

La judoka de Sept-Îles passe officiellement chez les U18 cette saison, même si elle a pris part à quelques compétitions dans cette catégorie d’âge lors de la dernière année de judo, particulièrement au niveau provincial.

Ce changement de catégorie d’âge ne la stresse pas. Je connais la majorité des filles. Mais quand je ferai [des tournois] U21, les filles seront plus vieilles. C’est l’expérience. Je vais apprendre à être meilleure. «

Celle qui n’aura que 16 ans en février 2027 ne sait pas encore si elle fera le saut chez les moins 57 kg ou qu’elle continuera à se battre chez les moins 52 kg. Elle décidera à la fin de l’été.

» Si je veux aller chez les 57 kg, je dois prendre du poids, mais chez les 52 kg, la coupe est plus dure », dit-elle.

Et si elle poursuit chez les moins 52 kg, Laurianne Rodgers aura encore sur son chemin Leyia Chiasson, de Sept-Îles, qui poursuivra toutefois son judo à Montréal.

« C’est une bonne partenaire Leyia. C’est ma meilleure amie. On adore le judo, et, peu importe qui gagne, on est fière de l’autre », a mentionné Laurianne. Les deux filles se sont retrouvées en finale pour l’or à quelques reprises lors de la dernière saison, chaque fois à l’avantage de Leyia.

Peu importe, Rodgers veut continuer de performer et compte faire plus de compétitions internationales (IJF), notamment celles dans l’Ouest canadien, pour obtenir des points.

Elle vise également une participation aux Jeux du Canada qui auront lieu à Québec du 27 février au 14 mars 2027. La qualification se jouera à la Coupe Louis Page, à Jonquière, à la fin octobre.

Laurianne Rodgers reprendra très prochainement l’entraînement au gym et au dojo avec son paternel, Dave.

Pour sa prochaine saison, elle entend se faire confiance et « ça va aller comme ça va aller. Je suis fière où je suis rendue et je suis contente d’être retournée au Brésil. Merci à mon coach (Mauro Oliveira) et à ma famille de me permettre de faire ces voyages et de performer. »