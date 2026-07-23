Un sentier nommé en hommage à Guy Côté dans l’Archipel-de-Mingan

Le sentier de la Lumière de la Petite île au Marteau se nommera désormais le sentier Guy Côté, en hommage à l’historien nord-côtier décédé 2022. Parcs Canada organise une randonnée aux capailloux le 26 juillet, afin de souligner son apport pour faire rayonner l’histoire de la Minganie.

Au cours de sa vie, l’historien et auteur nord-côtier a été un ambassadeur de l’histoire de la Côte-Nord et plus particulièrement de la Minganie. Il a publié des livres, collaboré aux travaux du Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (GRÉNOC) et collaboré à la Revue d’histoire de la Côte-Nord. Il a aussi été l’un des premiers guides de Parcs Canada dans l’Archipel-de-Mingan.

L’automne dernier, Parcs Canada a reçu une demande citoyenne pour renommer le sentier de la Lumière de la Petite île au Marteau en son honneur. C’est finalement cet été que le sentier d’un peu plus d’un kilomètre menant au phare de la Petite île au Marteau sera rebaptisé le sentier Guy-Côté.

« La demande pour le changement de nom proposait aussi de trouver des bénévoles, pour venir organiser la randonnée aux capailloux, qui a un caractère assez particulier au niveau historique et qui était beaucoup affectionnée par Guy Côté », dit Olivia Jomphe, gestionnaire des REEV à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

Quelques comédiens d’une randonnée aux capailloux sur la Petite île au Marteau. Photo Sophie Valcourt

La randonnée aux capailloux était une activité organisée plusieurs fois durant l’été, avant la pandémie. Il s’agit d’une randonnée historique théâtrale.

« On embarque à bord d’un bateau avec déjà, à bord, un personnage de la pièce de théâtre. Une fois sur l’île, on rencontre, tout au long de la randonnée, des personnages ayant déjà habité l’île : un gardien de quai, les enfants du gardien de phare, puis finalement, le gardien de phare lui-même », explique Mme Jomphe.

L’action de la pièce de théâtre interactive se déroule le 26 juillet 1937 et coïncidence de calendrier, la randonnée hommage aura lieu aussi le 26 juillet.

Les personnages de la randonnée théâtrale et éducative sont interprétés par des comédiens bénévoles du milieu. Pour cet été, elle aura lieu qu’une seule fois.

« Mais nous sommes ouverts aux propositions de partenariat externe, pour offrir l’activité dans les prochaines années », précise Olivia Jomphe.

Un capailloux c’est une lampe de poche artisanale qui était fabriquée jadis à l’aide d’une boîte de conserve dans laquelle on insérait un bout de chandelle. Photo Sophie Valcourt

Les places étant limitées pour le transport, la participation à l’activité se fait sur réservation. Les gens qui possèdent leur propre embarcation peuvent se joindre gratuitement à la randonnée. Le départ se fera le dimanche, 26 juillet à 19 h 30, à la Petite île au Marteau.