Un nouveau service d’intervention en itinérance à Sept-Îles 

Un nouveau service d’intervention auprès des personnes en situation d’itinérance sera déployé à Sept-Îles.

Santé Québec Côte-Nord est derrière ce projet pilote qui débutera le 27 juillet. L’initiative vise à rejoindre les personnes en situation d’itinérance, à risque de le devenir ou vivant une instabilité résidentielle, ainsi que celles confrontées à des enjeux de dépendance, en offrant des soins et services là où elles sont.

Le projet comprend une offre de services infirmiers de proximité et des services psychosociaux en dépendance. Les interventions pourront inclure l’évaluation des besoins, l’orientation vers les ressources appropriées, des interventions ponctuelles ainsi qu’un soutien aux partenaires du milieu.

Au cours des dernières années, le phénomène de l’itinérance est de plus en plus visible dans la région. Selon le plus récent dénombrement, le nombre de personnes en situation d’itinérance sur la Côte-Nord est de 155. Il s’agit d’une hausse de 65,1 % par rapport au précédent dénombrement qui a eu lieu en 2022.

Le nouveau service de proximité qui sera mis en place sera composé d’une infirmière et d’une technicienne en travail social, qui iront directement à la rencontre des personnes dans les milieux qu’elles fréquentent. De manière proactive, les professionnels travailleront à créer un lien de confiance et à réduire les obstacles d’accès aux services.

« Les personnes vivant une situation d’itinérance font souvent face à des défis importants pour accéder aux soins et obtenir le soutien dont elles ont besoin. Avec ce projet pilote, nous souhaitons aller vers elles, là où elles se trouvent, et leur offrir un accompagnement mieux adapté à leur réalité », explique Jennifer Lavallée, directrice des programmes santé mentale, dépendance et itinérance chez Santé Québec Côte-Nord.

Ce projet pourrait être étendu à d’autres territoires de la Côte-Nord en fonction des besoins observés et des résultats obtenus.

Santé Québec Côte-Nord précise également qu’un rapport sur le plus récent dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible dans la région sera bientôt diffusé.