Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?
Parmi la panoplie d'activités proposées à la DÉrive sur l'Île McCormick de Port-Cartier le 25 juillet, des jeux gonflables. Photo Facebook Ville de Port-Cartier
Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.
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Port-Cartier
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Les Bouffées d’air culturelles : Guillaume Lafond
Jeudi 23 juillet à 19 h à la Promenade du P’tit Quai
Cette semaine la Ville de Port-Cartier vous propose le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète gaspésien Guillaume Lafond. Assistez gratuitement en plein air à un spectacle folk sensible et lumineux, inspiré du territoire. L’événement à lieu à la Promenade du P’tit Quai. Vous pouvez apporter vos chaises.
3e édition de La DÉrive
Samedi 25 juillet du 10 h 30 à 23 h sur l’Île McCormick
La Ville de Port-Cartier vous invite à venir festoyer en famille et entre amis ce samedi à partir de 10 h 30 à l’île McCormick pour la troisième édition de La DÉrive. Jeux gonflables, maquillage pour enfants, œuvre géant collective, zone sportive et jeu d’évasion figure parmi les activités de jour. En soirée, le Cirque Kikasse lance la programmation, suivi de Mountain Daisies et ses invités. Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Krystel Mongeau et Yoan Garneau monteront sur scène. La soirée se terminera avec le spectacle de Guillaume Lafond. L’entrée est gratuite. Tous les détails sur la page Facebook de l’événement.
La DÉrive | Du plaisir pour les petits et grands sur l’Île McCormick de Port-Cartier
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Sept-Îles
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Volley-Soleil Desjardins
25 et 26 juillet au Camping de la rivière Moisie
Le traditionnel tournoi de volley-ball, le Volley-Soleil a lieu cette fin de semaine au Camping de la rivière Moisie. Le nombre de participants cette année a déjà dépassé 2025 (265 équipes). Le thème cette année est «Fête Foraine».
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Havre-Saint-Pierre
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Randonnée aux capailloux – hommage à Guy Côté
Dimanche 26 juillet à 19 h 30, Petite île au Marteau
Le sentier de la Lumière de la Petite île au Marteau se nommera désormais le sentier Guy Côté, en hommage à l’historien nord-côtier décédé 2022. Parcs Canada organise une randonnée aux capailloux le 26 juillet, afin de souligner son apport pour faire rayonner l’histoire de la Minganie. Départ de la marina à 19 h 15 et début de la randonnée 19 h 30.
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