Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

________________

Port-Cartier

________________

Les Bouffées d’air culturelles : Guillaume Lafond

Jeudi 23 juillet à 19 h à la Promenade du P’tit Quai

Cette semaine la Ville de Port-Cartier vous propose le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète gaspésien Guillaume Lafond. Assistez gratuitement en plein air à un spectacle folk sensible et lumineux, inspiré du territoire. L’événement à lieu à la Promenade du P’tit Quai. Vous pouvez apporter vos chaises.

3e édition de La DÉrive

Samedi 25 juillet du 10 h 30 à 23 h sur l’Île McCormick

La Ville de Port-Cartier vous invite à venir festoyer en famille et entre amis ce samedi à partir de 10 h 30 à l’île McCormick pour la troisième édition de La DÉrive. Jeux gonflables, maquillage pour enfants, œuvre géant collective, zone sportive et jeu d’évasion figure parmi les activités de jour. En soirée, le Cirque Kikasse lance la programmation, suivi de Mountain Daisies et ses invités. Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Krystel Mongeau et Yoan Garneau monteront sur scène. La soirée se terminera avec le spectacle de Guillaume Lafond. L’entrée est gratuite. Tous les détails sur la page Facebook de l’événement.

________________

Sept-Îles

________________

Volley-Soleil Desjardins

25 et 26 juillet au Camping de la rivière Moisie

Le traditionnel tournoi de volley-ball, le Volley-Soleil a lieu cette fin de semaine au Camping de la rivière Moisie. Le nombre de participants cette année a déjà dépassé 2025 (265 équipes). Le thème cette année est «Fête Foraine».

________________

Havre-Saint-Pierre

________________

Randonnée aux capailloux – hommage à Guy Côté

Dimanche 26 juillet à 19 h 30, Petite île au Marteau

Le sentier de la Lumière de la Petite île au Marteau se nommera désormais le sentier Guy Côté, en hommage à l’historien nord-côtier décédé 2022. Parcs Canada organise une randonnée aux capailloux le 26 juillet, afin de souligner son apport pour faire rayonner l’histoire de la Minganie. Départ de la marina à 19 h 15 et début de la randonnée 19 h 30.